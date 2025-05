Fatih Köktürk bleibt beim 1. FC Hirschkamp

Fatih Köktürk, 23 Jahre jung, hat seinen Vertrag beim 1. FC Hirschkamp verlängert und bleibt dem Verein auch in Zukunft treu. Mit dem Verein hat er jüngst den Durchmarsch von der Kreisliga C ins Kreis-Oberhaus perfekt gemacht. In 25 Partien stand Köktürk auf dem Platz und erzielte dabei zwölf Tore.