Fatih Er ist beim SV 08 Laufenburg der Ruhepol mit feinem Fuß

Wofür die Fußballer des SV 08 Laufenburg stehen? Diese Frage ist mit Blick auf die Statistik schnell beantwortet: Tore, Tore, Tore. 40 Treffer aus 13 Saisonspielen des Landesligisten toppt derzeit keine der anderen 72 südbadischen Mannschaften, die oberhalb ihres Bezirks kicken. Jüngst sorgten die Nullachter mit dem 8:1 beim SC Wyhl für den höchsten Saisonsieg eines Landesligisten aus dem hiesigen Verband.

Was im Resultat nicht abzulesen war: die Leistung von Torhüter Fatih Er. „In Wyhl hat er fünf Mal ein Eins-gegen-Eins gewonnen“, sagt sein Trainer Alaa Eldin Atalla. In derlei Situationen sei Er sehr stark, „indem er den Winkel verkürzt, lange stehen bleibt und schaut, was der Stürmer macht“. So verleihe der 24 Jahre alte Lauchringer den Nullachtern Sicherheit, zuletzt „hat er uns in vielen Situationen im Spiel gehalten“.

Zugleich soll der Torhüter nicht nur Bälle halten, sondern auch verteilen. „Ich bin in den Spielfluss miteinbezogen, habe viele Ballkontakte“, erklärt Fatih Er. „Wir nutzen den Torwart als Überzahlspieler, er ist unser Libero hinter der Abwehrkette“, sagt Atalla. Die Anforderungen hierfür erfüllt Er. „Technisch ist Fatih im Spielaufbau fast gleichwertig mit unseren Innenverteidigern. Er kann ebenso unter Druck den Sechser genau anspielen, aber auch ein oder zwei Reihen in die Räume überspielen, die dann gefährlich sind“, sagt Atalla.