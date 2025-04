Fatih Cam wird neuer Trainer des SV Schopfheim

Der 42-Jährige tritt damit nach der aktuellen Saison die Nachfolge von Michael Gessner (66) an, der den SVS im Winter auf einem Abstiegsplatz übernommen hatte und inzwischen wieder in etwas höhere Tabellenregionen geführt hat. "Wir sind stolz, einen Trainer mit SVS-Vergangenheit verpflichtet zu haben", wird Sportvorstand Sebastian Reif in der Mitteilung zitiert. Dass der bisherige Trainer der F-Jugend noch keine Erfahrung als Trainer im Aktivbereich hat, sieht der SVS-Vorstand nicht als Mangel. "Fatih Cam bringt viel Erfahrung aus seiner Spielerkarriere mit und wird die Mannschaft fußballerisch voranbringen."

Der neue Trainer war lange für den SVS aktiv, höherklassig spielte er zuletzt beim damaligen Bezirksligisten FC Wallbach, anschließend ließ er seine aktive Karriere in der Reserve des SVS ausklingen. Fatih Cam selbst brennt auf das Amt; er hat sich zuletzt intensiv auf die neue Aufgabe vorbereitet und dazu unter anderem in der Sportschule in Baden-Baden-Steinbach die Trainerlizenz erworben. "Wir sind zuversichtlich, dass es mit ihm wieder nach oben geht", so der SVS-Vorsitzende Tessy Reda. "Zunächst gilt aber alle Aufmerksamkeit der aktuellen Saison. Michael Gessner erntet jetzt die Früchte seiner harten Arbeit, er hat die Mannschaft stabilisiert. Wir sind sicher, dass am Ende der Saison der Nichtabstieg steht."