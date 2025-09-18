Fatih Cam: "Verein ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit"

Der SV Schopfheim ist in der Kreisliga A perfekt aus den Startlöchern gekommen. Zuletzt musste die Mannschaft von Fatih Cam allerdings pausieren, da das Gastspiel in Eichsel kurzfristig abgesagt wurde. Ob das Team durch die Unterbrechung aus dem Takt gekommen ist, wird sich am Sonntag zeigen. Der Trainer wirft im fupa-Kreisligatipp einen Blick auf das Duell gegen Steinen-Höllstein und die anderen Partien des vierten Spieltags.
BZ: Herr Cam, Sie waren ja schon Spieler beim SV Schopfheim, ehe Sie das Traineramt übernommen haben. Der Verein ist also kein unbekanntes Terrain für Sie. Was macht den Reiz der neuen Aufgabe aus?
Es ist mein Heimatverein. Ich war hier Jugendtrainer, als mein Sohn dort gespielt hat; das war mein Einstieg als Trainer. Über die Jahre habe ich die Liga verfolgt, und einige Spieler kenne ich noch aus meiner Aktivenzeit. Der Verein ist eine absolute Herzensangelegenheit, für meinen Heimatverein zu arbeiten, und das i-Tüpfelchen ist, dass ich dort mit meinen Brüdern (Faruk und Yusuf Cam spielen in der ersten Mannschaft des SV Schopfheim, Anm. d. Red.) noch mehr Zeit verbringen kann. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.