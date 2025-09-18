Fatih Cam – Foto: Verein

Fatih Cam: "Verein ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit" Fatih Cam ist in dieser Saison der neue Cheftrainer des SV Schopfheim. Der Fußball-Kreisligatipp zum vierten Spieltag. Verlinkte Inhalte Kreisliga A West Schopfheim Fatih Cam

Der SV Schopfheim ist in der Kreisliga A perfekt aus den Startlöchern gekommen. Zuletzt musste die Mannschaft von Fatih Cam allerdings pausieren, da das Gastspiel in Eichsel kurzfristig abgesagt wurde. Ob das Team durch die Unterbrechung aus dem Takt gekommen ist, wird sich am Sonntag zeigen. Der Trainer wirft im fupa-Kreisligatipp einen Blick auf das Duell gegen Steinen-Höllstein und die anderen Partien des vierten Spieltags.

BZ: Herr Cam, Sie waren ja schon Spieler beim SV Schopfheim, ehe Sie das Traineramt übernommen haben. Der Verein ist also kein unbekanntes Terrain für Sie. Was macht den Reiz der neuen Aufgabe aus?