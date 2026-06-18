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Fatih Cam, Trainer SV Schopfheim: "Ich wollte null Risiko eingehen"
Der SV Schopfheim kämpft um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Vor dem Hinspiel in Wutöschingen spricht Trainer Fatih Cam im Interview über den Gegner und Störfaktoren.
BZ: Herr Cam, haben Sie als Fußballer schon einmal Aufstiegsspiele bestritten?
Cam: Ich habe es schon zweimal miterleben dürfen. Einmal waren es die Relegationsspiele in die Landesliga mit dem FV Lörrach. Das ist schon mehr als 20 Jahre her. Und einmal mit dem SV Schopfheim, die Aufstiegsrunde in die Bezirksliga.