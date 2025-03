Fataler Fehler zum falschen Zeitpunkt: Pullach verpasst Überraschung

Denn sein Team hatte als Tabellenvorletzter den Landesliga-Dritten gerade vor der Pause voll im Griff: „Wir haben wirklich sehr gut gespielt in der ersten Halbzeit, hatten eine hohe Intensität. Ich weiß gar nicht, wie viele Hochkaräter wir hatten, es waren bestimmt sechs, sieben, die wir aber alle kläglich vergeben haben.“

In der 38. Minute fiel dann endlich das 1:0, das toll herausgespielt war: Noah Kotb ging an zwei Gegnern vorbei, spielte auf Mark Zettl, es folgte ein Doppelpass mit Keita Kawai und schließlich der krönende Abschluss durch Franjo Stanic.

Tatsächlich spielten die Pullacher gut weiter, allerdings stand Wasserburg nun besser. Doch dann zog Loistl den richtigen Joker: Janosch Barho köpfte unmittelbar nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt eine Zettl-Ecke zum 2:1 ein (72.). „Da haben wir gedacht, das ist der Durchbruch“, so Loistl. „Aber im unmittelbaren Gegenzug passen wir nicht hundertprozentig auf, es gibt Ecke und danach trifft der Wasserburger frei aus 20 Metern.“

George Dumitru war es, der Loistl zur Verzweiflung brachte: „Das ist bezeichnend für die Saison, deshalb stehen wir unten drin. Ich will da auch gar nicht von Pech sprechen.“

Etwas Pech war aber dabei, als Moriz van Boyen danach an die Latte köpfte. Doch es sind eben auch die eigenen Fehler, die die Pullacher trotz ihrer fußballerischen Qualität immer wieder Punkte kosten, so auch diesmal: Denn als sie alles nach vorne warfen, um doch noch den Siegtreffer zu setzen, liefen sie nach einem unnötigen Ballverlust in einen Konter, den Thomas Voglmaier zum 2:3 nutzte (82.).

„Ich kann meinen Spielern gar keinen Vorwurf machen, bis auf das, dass sie in den entscheidenden Situationen manchmal nicht da sind“, resümierte Loistl. „Wir hatten eine wirklich gute Energie auf dem Platz, aber die muss man dann auch mal nutzen.“ (um)

SV Pullach – TSV Wasserburg 2:3 (1:1) SV Pullach: Bayerschmidt - Wimmer (86. Wittstatt), Hoffmann, Radau, Akbulut (46. Nsanzimana), Stanic, Kawai, Holzmeier (72. Barho), Kotb (50. van Boyen), Zettl, Stapf (86. Torunoglu) Tore: 1:0 Stanic (38.) 1:1 Barthuber (42.), 2:1 Barho (72.), 2:2 Dumitru (74.), 2:3 Voglmaier (82.)