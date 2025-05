Fatale Zweite Halbzeit

Am Sonntag trafen wir uns Spiel in Nersingen bei guten Bedingungen und bestem Fußball

Wetter. Nach der bitteren Niederlage gegen die Reserve-Mannschaft vom SV Weidenstetten

wollte man wieder besser auftreten. Das Spiel startete schnell und so kam es, dass bereits in

der sechsten Minute das 1:0 für Nersingen fiel nach dem die Nummer 10 aus spitzen Winkel

abschließen konnte. Davon ließ sich unsere Mannschaft allerdings nicht beirren und ließ den

Ball in Folge gut laufen und spielte sich einige Chancen heraus. Unteranderem eine

Direktabnahme von Phillip nach schöner Flanke von Mätz und einen Abschluss von Nick nach

gutem Zuspiel von Lukas Werner konnte der Torwart in höchster Not noch vereiteln. Beim

nachfolgenden Freistoß von Timo aus 20 Metern in der 40. Minute parierte der Torwart

allerdings nicht mehr und so konnte unsere Mannschaft ausgleichen. Postwendend kam

allerdings die Antwort von Nersingen, diese verwandelten einen fragwürdigen Elfmeter bei

dem Timo beteiligt war. So gingen wir mit einem 2:1 Rückstand in die Pause.

Zur Pause

wurde Sascha für Jan David eingewechselt. In der 60. Minute gab es erneut Elfmeter für die

Heimelf dieses Mal hatte der Unparteiische ein Handspiel von Timo gesehen. Der Gegner

verwandelte wiederum zum 3:1. In den nächsten Minuten verlor unsere Mannschaft den

Faden und man musste innerhalb von zwei Minuten die nächsten beiden Gegentore

hinnehmen. Damit war das Spiel entschieden und der Gegner konnte bis zum Ende zwei

weitere Treffer zum 7:1 erzielen. Zum Schluss stand eine hohe Niederlage zu Buche mit der

nach der guten ersten Halbzeit so niemand gerechnet hätte.