Spitzenreiter! Auch im dritten „Volksfestspiel“ in Folge durfte sich der ASV Neumarkt über die volle Punkteausbeute freuen – Foto: Wolfgang Zink

„Faszinierend und überwältigend!“ - Neumarkt grüßt von der Spitze Bayernliga Nord, 5. Spieltag - Sonntagnachmittag: Nach dem 3:2-Sieg über den FCE Bamberg springt der ASV vorerst auf den ersten Platz Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord FCE Bamberg ASV Neumarkt

Mit der Begegnung zwischen dem ASV Neumarkt und dem FCE Bamberg stand nur eine Partie am heutigen Sonntag in der Bayernliga Nord auf dem Zettel. Nach 90 Minuten Kampf und Leidenschaft räumte die Zurawka-Truppe nach Neudrossenfeld und Ingolstadt II nun auch Bamberg aus dem Weg. Obwohl die Neumarkter zwischenzeitlich schon mit 3:0 in Front lagen, wurde es zum Schluss zumindest auf dem Papier aber nochmal richtig eng.



Benedikt Thier, Sportdirektor ASV Neumarkt: "Faszinierend und überwältigend zugleich, nach dem 3:2-Erfolg nun Tabellenführer zu sein, für die Momentaufnahme zumindest. Drei Volksfestspiele, drei Siege - besser könnte die Ausbeute für uns nicht sein. Bamberg hat uns heute sowohl körperlich als auch spielerisch alles abverlangt. In den ersten 20-25 Minuten haben wir uns sehr hinten reindrücken lassen. Bamberg sammelte zudem viele Ecken, war vorm Tor aber am Ende nicht effektiv genug und auch Großchancen blieben weitestgehend aus. Im zweiten Durchgang kamen wir besser in die Partie und gingen durch einen schönen Treffer mit 1:0 in Führung. Durch zwei weitere ansehnliche Tore stand es dann sogar 3:0 für uns. Am Ende hat Bamberg nochmal gedrückt ohne Ende und kam bis auf einen Treffer nochmal an uns ran, da das 3:2 aber im Endeffekt in der letzten Minute fiel, war der Käse zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise schon gegessen. Wir nehmen die neun Punkte aus den Volksfestspielen also abschließend gerne mit und sind zufrieden mit unserer Leistung."