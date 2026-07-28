Faszination GZ-Pokal: Tradition und Leidenschaft in Wiesensteig

– Foto: Peter Harich

In Wiesensteig steht der regionale Fußball bei der 31. Auflage des GZ-Pokals im Mittelpunkt. Der ausrichtende TSV Obere Fils bietet den Rahmen für intensive Begegnungen, in denen die teilnehmenden Mannschaften um den begehrten GZ-Wanderpokal, finanzielle Prämien sowie die Plätze in der K.o.-Runde kämpfen.

Bei der 31. Auflage des GZ-Pokals in Wiesensteig geht es für die beteiligten Vereine um sportliches Renommee und lohnende Prämien. Der TSV Obere Fils fungiert bei diesem Traditionsturnier als Ausrichter. Dem späteren Turniersieger winken neben dem prestigeträchtigen GZ-Wanderpokal ein Preisgeld in Höhe von 650 Euro. Der Finalist auf dem zweiten Platz erhält 400 Euro, während für die beiden weiteren Halbfinalisten eine Prämie von jeweils 200 Euro bereitsteht. Zudem wird auch die individuelle Treffsicherheit belohnt: Der beste Torschütze des gesamten Turniers darf sich über 125 Euro freuen. Als Titelverteidiger geht die SGM Bad Überkingen/Hausen in den Wettkampf.

Der Turniermodus verlangt höchste Konzentration

Der Turniermodus fordert den Mannschaften taktische Disziplin und vollen Einsatz ab. Jede Partie wird über zweimal 30 Minuten, mithin über eine reguläre Spielzeit von insgesamt 60 Minuten, ausgetragen. Sollte es in den Halbfinalspielen nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, wird der Sieger direkt im Anschluss per Elfmeterschießen ermittelt. Für das Endspiel gelten leicht abweichende Regeln: Bei einem Gleichstand nach 60 Minuten folgt im Finale zunächst eine Verlängerung von zweimal zehn Minuten, um den Pokalsieger festzulegen.

Auftaktspiele und erste Entscheidungen

Das Turnier begann am Freitag, den 24. Juli 2026. In Gruppe A trennten sich der Ausrichter TSV Obere Fils und der SV Croatia 2012 Geislingen mit 1:1. Das Abendspiel der Gruppe B entschied der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach mit 1:0 gegen den SV Westerheim II für sich. Am Samstag, den 25. Juli, setzte sich die SGM Nellingen/Aufhausen in Gruppe A mit 1:0 gegen den TV Deggingen II durch. Der TV Altenstadt gewann in Gruppe B deutlich mit 3:0 gegen den SV Westerheim II. In Gruppe C besiegte der TV Deggingen die SGM Eybach I/Kuchen II mit 3:0, während der SC Geislingen II mit 2:0 gegen den FTSV Kuchen siegte.

Die Partien am Sonntag und Montag

Der Sonntag, 26. Juli, brachte in Gruppe B ein 1:1-Unentschieden zwischen der SGM Bad Überkingen/Hausen und dem TV Altenstadt. Der TSV Obere Fils setzte sich in Gruppe A knapp mit 2:1 gegen den TV Deggingen II durch. Am gestrigen Montag, den 27. Juli, gab es in Gruppe A das nächste 1:1-Remis zwischen der SGM Nellingen/Aufhausen und dem SV Croatia 2012 Geislingen. Der Titelverteidiger SGM Bad Überkingen/Hausen behauptete sich in Gruppe B mit 3:1 gegen den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach.

Das Programm der verbleibenden Gruppenspiele

Am heutigen Dienstag, den 28. Juli, stehen in Gruppe C zwei Paarungen auf dem Spielplan: Um 18:00 Uhr trifft der TV Deggingen auf den FTSV Kuchen, ehe um 19:30 Uhr die SGM Eybach I/Kuchen II gegen den SC Geislingen II antritt. Am morgigen Mittwoch, den 29. Juli, empfängt der TSV Obere Fils um 18:00 Uhr in Gruppe A die SGM Nellinge /Aufhausen, gefolgt vom Spiel des SV Croatia 2012 Geislingen gegen den TV Deggingen II um 19:30 Uhr.

Am Donnerstag, den 30. Juli, fordert die SGM Eybach I/Kuchen II um 18:00 Uhr in Gruppe C den FTSV Kuchen heraus, bevor um 19:30 Uhr der SV Westerheim II auf die SGM Bad Überkingen/Hausen trifft. Am Freitag, den 31. Juli, schließt die Gruppenphase ab: Um 19:30 Uhr treffen in Gruppe B der TV Altenstadt und der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach aufeinander, zeitgleich duellieren sich in Gruppe C der TV Deggingen und der SC Geislingen II.

Der Finalweg am entscheidenden Wochenende

Die Entscheidung über den Turniersieg fällt am Wochenende. Am Samstag, den 1. August 2026, werden die beiden Halbfinals mit jeweils 60 Minuten Spielzeit ausgetragen. Um 13:00 Uhr trifft der Sieger der Gruppe A auf den besten Gruppenzweiten. Um 14:30 Uhr stehen sich der Sieger der Gruppe B und der Sieger der Gruppe C gegenüber. Am Sonntag, den 2. August 2026, steigt um 13:00 Uhr das Finale zwischen den Siegern der beiden Halbfinalspiele, in dem der neue Pokalsieger der 31. Auflage gekürt wird.