Faszination Flutlicht – Planegg freut sich auf Abendspiel

Der Freitag ist seit Kurzem Regelspieltag in den oberbayerischen Bezirksligen. Für die Fußballmannschaften bedeutet das: mehr Abendspiele.

Das liegt daran, dass sich die 48 Bezirksligisten in Oberbayern auf ihrer diesjährigen Tagung im Juli mit einer knappen Mehrheit von 26:22 Stimmen dafür ausgesprochen haben, den Freitag zusätzlich zu bisher Samstag und Sonntag als Regelspieltag aufzunehmen. Konkret heißt das, Bezirksligisten dürfen ihre Heimspiele ganz regulär auch am Freitagabend (zwischen 19 und 20 Uhr) austragen, ohne auf das Einverständnis des jeweiligen Gegners angewiesen zu sein.

Kreiling – „Flutlicht.“ Pero Vidak spricht das Wort fast schon hingebungsvoll aus. Für den Trainer des SV Planegg-Krailling haben Abendspiele unter Flutlicht wie für zahllose andere Fußballfunktionäre, -fans und nicht zuletzt -spieler einen ganz besonderen Reiz. Und in der Bezirksliga Süd, in der der SVP beheimatet ist, dürfte es künftig zu einer Häufung an Flutlichtspielen kommen.

Die Planegger trifft das heute Abend, wenn sie um 19.30 Uhr bei Aufsteiger SV Ohlstadt gefordert sind. Wobei „trifft“ die Situation nicht passend umschreibt. Denn geweigert hätte sich der SVP wohl ohnehin nicht, am Freitagabend zu spielen. „Die allermeisten unserer Spieler stehen Freitagsspielen neutral bis freudig gegenüber“, berichtet Vidak. Seine Fußballer nehmen demnach ein freies Wochenende gerne mal mit.

Für Vidak ist das auch der Hintergrund, warum selbst im gehobenen Amateurfußball Abendspiele in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen haben. „Ich denke, das kommt häufig aus den Reihen der Spieler, weil sie es sympathisch finden, das Wochenende frei zu haben“, mutmaßt Planeggs Chefcoach, der selbst als Trainer des TSV Grünwald bereits vor rund zehn Jahren in Bezirks- und Landesliga Heimspiele freitags austrug.

In Planegg fehlt das Flutlicht

In Planegg ist dies in absehbarer Zeit aber keine realistische Option. Im Georg-Heide-Stadion gibt es kein Flutlicht. Daher sind die Schwarz-Blauen für magische Momente am Abend auf Auswärtsfahrten angewiesen. Heute Abend sind die Umstände dennoch nicht die allerbesten. Das liegt zum einen daran, dass die Anfahrt zum Tabellenelften nach Ohlstadt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen vergleichsweise weit ist und insbesondere am späten Freitagnachmittag womöglich nicht ganz unbeschwerlich verläuft.

„Das ist wahrscheinlich nicht ohne, weil viele Richtung Berge wollen“, fürchtet Vidak. Für mehr Komfort fährt der SVP erstmals in dieser Saison mit dem großen Bus und nimmt auch einige Fans mit.

Personelle Probleme vor Planegg-Partie

Ein zweiter Umstand, der das Auswärtsspiel für den Bezirksliga-Tabellenführer aus dem Würmtal etwas anspruchsvoller macht, ist der verletzungsbedingte Ausfall von vier wichtigen Spielern: Innenverteidiger Mirza Zahirovic, Außenverteidiger Amani Mbaraka sowie die Offensivspieler Fabijan Podunavac und Dario Matijevic fehlen in Ohlstadt.

„Aber wir können es mit unserem Kader auffangen. Die zweite Reihe muss sich zeigen“, sagt Vidak. So könnten beispielsweise Matej Bonic und Stefan Mikerevic ihre Chance von Anfang an erhalten. Wieder aus dem Urlaub zurück ist zudem Spielgestalter Mario Simic.

Was seine Elf am sogenannten „Boschet“ beim SVO erwartet, kann Coach Vidak nicht recht einschätzen. „Ich kenne sie gar nicht, aber es ist wohl eine robuste und kompakte Mannschaft, die über den Zusammenhalt kommt“, vermutet er. Und: „Es könnte ziemlich heiß hergehen.“