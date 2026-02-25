Fast zweistellig: Rot-Weiss Cuxhaven mit fulminanten Testspielerfolg

– Foto: Jule Mollin

Die Vorbereitung verlief für Rot-Weiss Cuxhaven angesichts der Witterungsbedingungen bislang kompliziert. Der Bezirksligist befindet sich dennoch in sehr guter Verfassung, wie das Testspiel gegen den Duhner SC unterstrich.

Das Duell mit dem Kreisliga-Spitzenreiter verlief nämlich erstaunlich einseitig. Drei Treffer zwischen der 16. und 25. Minute - darunter ein Doppelpack von Sebastian Wöhlkens - schafften frühzeitig klare Verhältnisse. Noch vor der Pause erhöhte Felix Linnenkohl per Foulelfmeter auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel hielt RWC den Druck aufrecht. Dies mündete in weiteren Toren, wofür sich auch mehrere Neuzugänge verantwortlich zeigten. Ali Reza Hasani, Alexandra Lica und Dragan Millé trafen direkt bei ihrem ersten Einsatz. Dazu netzte Gabriel Costa doppelt ein, weshalb am Ende ein klarer 9:0-Erfolg zu Buche stand.