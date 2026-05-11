Fast zweistellig: MTV Dießen schießt ersatzgeschwächten TSV Peiting II ab

Simon Holzinger durfte zwei Treffer bejubeln. – Foto: MTV Dießen/FuPa Oberbayern

Der MTV Dießen feierte einen überdeutlichen Sieg gegen den TSV Peiting II. Die Gäste reisten nur zu zwölft an und beendeten die Partie mit zehn Spielern.

Die Fußballer des MTV Dießen haben am Sonntag einen entspannten Nachmittag erlebt. Gegen die stark abstiegsbedrohte zweite Mannschaft des TSV Peiting feierte das Team von Spielertrainer Philipp Ropers einen lockeren 9:0-Sieg. Die Gäste waren nur zu zwölft angereist, mussten dann auch noch früh verletzungsbedingt wechseln und beendeten die Partie nur zu zehnt. „Der Gegner war nicht gut aufgestellt“, stellte Ropers im Gespräch mit dem Starnberger Merkur fest.

Da die Gastgeber zudem eine von Beginn an konzentrierte Leistung zeigten, kamen zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. „Das, was wir beeinflussen können, haben wir getan“, lobte Ropers.

Den Torreigen eröffnete Moritz Loh bereits in der vierten Minute mit einem sehenswerten Heber mit seinem schwächeren Fuß. In der Folge schossen Niklas Zimmernann, Marc Lachera, Ropers selbst, Benjamin Steffes sowie Simon Holzinger und Julian Pena mit jeweils zwei Treffern den Kantersieg heraus und kratzten sogar an einem zweistelligen Ergebnis.