Die DJK Vornbach sorgt auch in der Landesliga für Furore – Foto: Mike Sigl

Fast zwei Jahre ohne Heimniederlage und nun kommt es zum großen Derby Die DJK Vornbach ist auf heimischen Geläuf eine Macht und hat sich auch in der Landesliga schnell akklimatisiert

Gegen wem hat die DJK Vornbach ihre letzte Heimniederlage kassiert? "Ehrlich gesagt weiß ich das auf Anhieb gar nicht. Es ist zumindest schon etwas länger her", schmunzelt Abwehrchef Thomas Schacherbauer, der zugleich Teammanager des Neu-Landesligisten ist. Am 2. September 2023 zogen die Kicker aus der Gemeinde Neuhaus am Inn letztmals auf eigenem Rasen den Kürzeren und unterlagen der SpVgg Niederalteich mit 1:2.

"Das ist schon beeindruckend. Hoffentlich hält diese Serie noch etwas länger", sagt Schacherbauer, dem anzumerken ist, dass Heimspiele schon eine Art Festtage in dem nur ein paar Kilometer von der österreichischen Grenze liegenden Dorf sind. "Wir haben keinen sonderlich großen Platz, unsere Anlage ist sehr kompakt und dadurch herrscht immer eine richtige Fußballatmosphäre. Unter 250 Zuschauer haben wir selten, es rührt sich schon etwas bei uns. Ich würde schon behaupten, dass wir gerne daheim spielen", lacht der kopfballstarke Abwehrspieler, der mit seinen Teamkollegen auch in der Landesliga gut angekommen ist. Acht Punkte konnten Fuchs, Schopf, Pfandl & Co. aus ihren bisherigen Auftritten holen und nur beim SSV Eggenfelden musste sich die Schwarz-Truppe geschlagen geben. "Bisher sind wir absolut im Soll, auch wenn wir daheim gegen Bogen schon gerne gewonnen hätten. Richtig stark war unsere Leistung beim 3:0-Heimerfolg am vergangenen Freitag gegen Lam. Das war richtig gut und man hat gesehen, was in der Mannschaft für ein Potenzial steckt", freut sich die DJK-Ikone.







Morgen, 18:30 Uhr DJK Vornbach a. Inn Vornbach 1. FC Passau FC Passau




