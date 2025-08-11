Fast zwei Jahre ohne Heimniederlage und nun kommt es zum großen Derby

Gegen wem hat die DJK Vornbach ihre letzte Heimniederlage kassiert? "Ehrlich gesagt weiß ich das auf Anhieb gar nicht. Es ist zumindest schon etwas länger her", schmunzelt Abwehrchef Thomas Schacherbauer, der zugleich Teammanager des Neu-Landesligisten ist. Am 2. September 2023 zogen die Kicker aus der Gemeinde Neuhaus am Inn letztmals auf eigenem Rasen den Kürzeren und unterlagen der SpVgg Niederalteich mit 1:2.
"Das ist schon beeindruckend. Hoffentlich hält diese Serie noch etwas länger", sagt Schacherbauer, dem anzumerken ist, dass Heimspiele schon eine Art Festtage in dem nur ein paar Kilometer von der österreichischen Grenze liegenden Dorf sind. "Wir haben keinen sonderlich großen Platz, unsere Anlage ist sehr kompakt und dadurch herrscht immer eine richtige Fußballatmosphäre. Unter 250 Zuschauer haben wir selten, es rührt sich schon etwas bei uns. Ich würde schon behaupten, dass wir gerne daheim spielen", lacht der kopfballstarke Abwehrspieler, der mit seinen Teamkollegen auch in der Landesliga gut angekommen ist. Acht Punkte konnten Fuchs, Schopf, Pfandl & Co. aus ihren bisherigen Auftritten holen und nur beim SSV Eggenfelden musste sich die Schwarz-Truppe geschlagen geben. "Bisher sind wir absolut im Soll, auch wenn wir daheim gegen Bogen schon gerne gewonnen hätten. Richtig stark war unsere Leistung beim 3:0-Heimerfolg am vergangenen Freitag gegen Lam. Das war richtig gut und man hat gesehen, was in der Mannschaft für ein Potenzial steckt", freut sich die DJK-Ikone.
Am Dienstagabend (Anstoß: 18:30 Uhr) kreuzt nun der 1. FC Passau zum mit Spannung erwarteten Derby auf. "Das Wetter soll top werden, wir rechnen schon mit mindestens 500, 600 Zuschauern. Für Passau hat dieses Duell scheinbar einen sehr hohen Stellenwert, ansonsten wären nicht zahlreiche Leistungsträger in Burglengenfeld nur auf der Bank gewesen. Aber auch wir sind heiß und freuen uns auf eine hoffentlich interessante Partie, in der wir unsere Heimserie nicht abreißen lassen wollen", sagt der Verteidiger. Die Landesliga ist für die Gelb-Schwarzen ohnehin das Nonplusultra. "Für uns ist diese Klasse das absolute Maximum. Es kriegt kein Spieler einen Cent Geld und unter der Saison trainieren wir auch nur zweimal pro Woche. Das ist also gegensätzlich zu fast allen anderen Vereinen, aber wenn wir von einer Verletztenmisere verschont bleiben, können wir die Liga halten", meint der 27-Jährige.