Fast vier Stunden Krimi pur: Gewitter, drei Platzverweise, Elferdrama

Der FC Holzhausen hat in einem Relegationsrückspiel, das mehr Geduldsprobe als gewöhnliche Entscheidung war, den Aufstieg in die Oberliga errungen. Um 15 Uhr hatte diese zweite Begegnung mit dem SC Lahr begonnen, nach dem 1:1 aus dem Hinspiel war jeder Fehltritt von Beginn an schwer. Lahr fand zunächst besser in die Partie, kam zu frühen Abschlüssen und ging in der 21. Minute durch Moritz Bandle in Führung, der nach einem Eckball per Kopf traf. Holzhausen antwortete mit Aufwand, aber ohne Präzision. Noch vor der Pause verschärfte sich die Lage, als Erind Zogu nach einer Rudelbildung Rot sah. Es war der erste Bruch in einem Spiel, das später viele weitere Zumutungen bereithielt. Die Hitze und Trinkpausen nahmen dem Spiel zusätzlich Rhythmus.

Nach dem Seitenwechsel blieb Holzhausen trotz Unterzahl im Rennen, während Lahr mehrfach die Gelegenheit hatte, das Duell zu entscheiden. Der SC kam zu Abschlüssen, Holzhausens Abwehr war immer wieder gefordert, und doch hielt die Partie ihr eigentliches Drama bis weit in die Nachspielzeit zurück. In der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete die Latte den FC Holzhausen nach einem zu kurzen Kopfballrückpass. Lahr ließ weitere Chancen liegen, ehe Holzhausen in der 15. Minute der Nachspielzeit die letzte Ecke nutzte: Vladan Djermanovic traf per Kopf zum 1:1. Danach folgte eine Verlängerung mit Blitzunterbrechung, Krämpfen, weiteren Abschlüssen und einer zunehmenden Erschöpfung, die beiden Mannschaften anzusehen war. Seeger scheiterte noch stark am Lahrer Torwart. Der Abend schien sich nun zunehmend gegen Lahr zu wenden.

In der Schlussphase der Verlängerung wurde die Begegnung endgültig zu einem Spiel an den Grenzen. Leon Bross sah auf Lahrer Seite Gelb-Rot, Janik Michel musste beim FC Holzhausen mit Rot vom Platz. Um 18.30 Uhr war noch immer keine Entscheidung gefallen, erst das Elfmeterschießen beendete diesen langen Nachmittag. Dort bewiesen beide Mannschaften zunächst eine fast unheimliche Sicherheit: Die ersten 13 Schützen trafen allesamt. Dann trat Johannes Wirth für den SC Lahr an und vergab den 14. Versuch. Holzhausen durfte danach jubeln, weil aus Widerstand, Geduld und Nervenstärke der Aufstieg in die Oberliga geworden war. Lahr blieb nach einem bitteren Ende Verbandsligist. Es war ein Ende, das die Länge dieses Nachmittags noch einmal in sich verdichtete.