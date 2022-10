Fast schon wieder der Alte: Marcel Bär schuftet für sein Comeback TSV 1860: Goalgetter im Aufbautraining

München – Jesper Verlaat schlenderte locker in Richtung Rasenfeld, den Kopf in Richtung Himmel gereckt, die Sonne schien ihm direkt ins Gesicht. Ein paar Meter hinter ihm der in dieser Saison so lange verletzte Marcel Bär, der mit einem breiten Grinsen und einem satten „Servus“ an alle Zaunkiebitze auf den Platz schritt.

Sowohl die 20 Grad in der Sonne, die das Training zu einer schweißtreibenden Angelegenheit machten, als auch die sportliche Situation der Sechziger dürften ihren Anteil an der Stimmung Bärs gehabt haben. Doch es wurde klar: Die größte Freude bereitet sich Bär aktuell selbst. Denn auf dem Platz ist er fast schon wieder der Alte.

Lange war er nach seiner Fußverletzung ausgefallen, seit einigen Wochen hat „Cello“ aber wieder Rasen unter den Füßen. Und macht Fortschritte. Am Dienstag verteilte er Kommandos, ärgerte sich ehrgeizig über jeden Ballverlust und machte sogar die durch viele kleine Bewegungen körperlich anspruchsvolle Kleinfeld-Übung mit aggressivem Gegenpressing mit. Eine gewisse Scheu in den Zweikämpfen war zwar noch dabei. Aber wer könnte es ihm angesichts seiner Abwesenheit seit Anfang August verdenken?