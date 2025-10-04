Fast schon ein Klassiker: Topspiel Racing – Ell am 5.Spieltag

Junglinster gegen Differdingen ist eines von zwei Topspielen der 5.Runde der Damen-Liga 1. Der FCD liegt 3 Punkte vor seinen Gastgebern vom Samstag und dürfte individuell etwas besser aufgestellt sein, was den Unterschied machen könnte. Das Duell zwischen Aufsteiger Bettemburg und Mamer dürfte noch offener werden, jetzt wo der SCB der erste Saisonsieg gelungen ist. Auf einen solchen warten sowohl die Entente WMH als auch die Young Girls aus Diekirch. Stimmt die Einstellung, werden die Gäste dennoch favorisiert sein.

Sara Borges aus Diekirch: „Was wir analysiert haben ist, dass wir Schwierigkeiten haben, konstant zu bleiben. Wir machen oft eine gute und eine schlechte Halbzeit. Das reicht dann nicht gegen so gute Mannschaften, wie sie mittlerweile in der 1.Liga hier in Luxemburg spielen. Vielleicht fehlt uns Erfahrung, wir sind ein junges Team, aber mit vielen talentierten Spielerinnen. Eventuell fehlt auch etwas der Charakter, der absolute Wille und das Selbstvertrauen, nach vorne zu preschen und Risiken einzugehen. Wir hatten aufgrund von Verletzungen uns sonstigen Abwesenheiten auch Schwierigkeiten, eine Stammelf zu finden. Unser Torhüterin war z.B. verletzt, das hat auch nicht geholfen.

Aus diesen Gründen fehlt vermutlich die Stabilität, um bessere Automatismen während den Spielen zu haben. Wir suchen nicht nach Ausreden, wir müssen Verantwortung übernehmen und es besser machen. Unsere Mannschaft hält weiter zusammen. Wir sind uns bewusst, dass wir härter arbeiten müssen und das werden wir auch tun. Die Entente WMH ist schwer einzuschätzen, da es eine ganz neue Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen ist. Wir können uns nur auf die Ergebnisse stützen, doch das ist nicht alles. Wir werden sie respektieren und uns aber uns konzentrieren, da wir die drei Punkte unbedingt holen müssen.“

Das Spitzenspiel bestreiten wie so oft in den vergangenen Jahren Racing Union Luxemburg und der SC Ell, wobei die Klasse der Titelverteidigerinnen in dieser Saison kaum einen anderen Schluss zulässt, als dass sie sich behaupten werden. Doch Ell ist ein Team, das nie aufgibt und mit Emy Raty zudem die aktuell beste Torschützin der Liga in seinen Reihen hat. Hesperingen hat dann noch die Aufsteigerinnen aus Käerjeng zu Gast, die noch Anpassungsprobleme an die Liga zu haben scheinen. Entsprechend dürfte der FC Swift die 3 Punkte fest eingeplant haben.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen UN Käerjeng 97 Käerjeng 19:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing SC Ell Ell 19:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr Entente WMH Entente WMH Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch 19:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr SC Bettemburg Bettemburg FC Mamer 32 Mamer 19:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr FC Jeunesse Junglinster Junglinster FC Differdingen 03 Differdingen 19:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg Liga 2 Am Samstag

Heute, 16:00 Uhr FC Kehlen Kehlen FC Victoria Rosport Rosport 16:00 live PUSH

Heute, 18:00 Uhr CS Fola Esch Fola Entente Osten Entente Osten 18:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen II FC Progrès Niederkorn Progrès 19:00 PUSH