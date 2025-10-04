 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Ell spielt bei Racing, Mamer in Bettemburg
Ell spielt bei Racing, Mamer in Bettemburg – Foto: Andjelko Markulin

Fast schon ein Klassiker: Topspiel Racing – Ell am 5.Spieltag

Duell der beiden punktlosen Schlusslichter, wichtiges Spiel zwischen Bettemburg und Mamer

Damen Liga 1
Damen Liga 2
Racing
Ell II
Kehlen

Liga 1

Junglinster gegen Differdingen ist eines von zwei Topspielen der 5.Runde der Damen-Liga 1. Der FCD liegt 3 Punkte vor seinen Gastgebern vom Samstag und dürfte individuell etwas besser aufgestellt sein, was den Unterschied machen könnte. Das Duell zwischen Aufsteiger Bettemburg und Mamer dürfte noch offener werden, jetzt wo der SCB der erste Saisonsieg gelungen ist. Auf einen solchen warten sowohl die Entente WMH als auch die Young Girls aus Diekirch. Stimmt die Einstellung, werden die Gäste dennoch favorisiert sein.

Borges: „müssen Verantwortung übernehmen und es besser machen“

Sara Borges aus Diekirch: „Was wir analysiert haben ist, dass wir Schwierigkeiten haben, konstant zu bleiben. Wir machen oft eine gute und eine schlechte Halbzeit. Das reicht dann nicht gegen so gute Mannschaften, wie sie mittlerweile in der 1.Liga hier in Luxemburg spielen. Vielleicht fehlt uns Erfahrung, wir sind ein junges Team, aber mit vielen talentierten Spielerinnen. Eventuell fehlt auch etwas der Charakter, der absolute Wille und das Selbstvertrauen, nach vorne zu preschen und Risiken einzugehen. Wir hatten aufgrund von Verletzungen uns sonstigen Abwesenheiten auch Schwierigkeiten, eine Stammelf zu finden. Unser Torhüterin war z.B. verletzt, das hat auch nicht geholfen.

Aus diesen Gründen fehlt vermutlich die Stabilität, um bessere Automatismen während den Spielen zu haben. Wir suchen nicht nach Ausreden, wir müssen Verantwortung übernehmen und es besser machen. Unsere Mannschaft hält weiter zusammen. Wir sind uns bewusst, dass wir härter arbeiten müssen und das werden wir auch tun. Die Entente WMH ist schwer einzuschätzen, da es eine ganz neue Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen ist. Wir können uns nur auf die Ergebnisse stützen, doch das ist nicht alles. Wir werden sie respektieren und uns aber uns konzentrieren, da wir die drei Punkte unbedingt holen müssen.“

Das Spitzenspiel bestreiten wie so oft in den vergangenen Jahren Racing Union Luxemburg und der SC Ell, wobei die Klasse der Titelverteidigerinnen in dieser Saison kaum einen anderen Schluss zulässt, als dass sie sich behaupten werden. Doch Ell ist ein Team, das nie aufgibt und mit Emy Raty zudem die aktuell beste Torschützin der Liga in seinen Reihen hat. Hesperingen hat dann noch die Aufsteigerinnen aus Käerjeng zu Gast, die noch Anpassungsprobleme an die Liga zu haben scheinen. Entsprechend dürfte der FC Swift die 3 Punkte fest eingeplant haben.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
SC Ell
SC EllEll
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Am Samstag

Heute, 16:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:00live

Heute, 18:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
18:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
SC Ell
SC EllEll II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
19:00live

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

Aufrufe: 04.10.2025, 11:17 Uhr
Paul KrierAutor