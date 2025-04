„Fast schon Arbeitsverweigerung“: Murnau gibt Drei-Tore-Vorsprung fast noch aus der Hand

Wie gut, dass wenigstens die Sonne strahlte und die Zuschauer einlud, in kurzer Kleidung noch ein paar Momente zu verweilen. Ansonsten, da ist sich vor allem Martin Wagner sicher, wäre die beträchtliche Menschenschar am Murnauer Fußballplatz im Nu wieder ausgeschwärmt. „Fast schon Arbeitsverweigerung“, sagt der TSV-Trainer zur zweiten Halbzeit gegen den VfB Forstinning, die seine Sinne betäubte. „Mir fehlen ein bisschen die Worte.“ Wieso sein Team bei 3:0-Führung dahin schmolz, war für den Coach einfach nicht zu begreifen.

Das Schauerliche wie Unbegreifliche war Murnaus Gleichgültigkeit in Hälfte zwei. Ballbesitz und Kurzpassspiel hatten die Trainer vorgegeben, gerade weil die Drachen in diesen Bereichen die meiste Arbeit zu verrichten haben und sich diese Spiele bestens dafür eignen. Irgendwie haben seine Kicker „das missverstanden“, klagt Wagner. Denn in der Mehrzahl der Fälle passten sie den Ball aus kurzer Distanz zum Gegner, der in Hälfte zwei keineswegs wie ein Abstiegskandidat aussah.

Bei all dem Frust musste Wagner aber auch die eigenen Erwartungen zügeln. Seine Truppe hatte schon wieder gewonnen. Die Drachen haben nun Platz vier so gut wie sicher. Sie liegen zehn Punkte vor Landkreis-Rivalen Garmisch-Partenkirchen. Und am Ende blieb festzuhalten, dass ein 3:2-Sieg daheim einem Erste-Welt-Problem gleichkommt. „Zu kritisch darf man auch nicht sein.“

Darin steckt das große Dilemma des VfB: Es ist kaum zu fassen, wie ein Team mit dermaßen viel Talent in diesem Labyrinth, das Abstiegskampf heißt, gefangen ist. Am Ende landet man zwangsläufig bei einer Erklärung. Die meisten der Forstinninger mögen über Zauberfüßchen verfügen, aber nicht über so banale Dinge wie Kampfgeist und Gemeinsinn, die es nun mal braucht, um aus diesen Wirren wieder heraus zu finden. „Die haben uns eingeladen zum Toreschießen“, sagt Wagner über die ersten 45 Minuten, in denen der TSV ohne Aufwand zu drei Treffern kam. Es waren nicht einmal besonders komplexe Spielzüge, die Murnau zu zeigen hatte. Hereingaben von Bastian Adelwart, Phillip Mühlbauer und Tadeus Henn erreichten relativ unbedrängte Torjäger Georg Kutter und Maximilian Nebl (er war doppelt erfolgreich).

Vielleicht waren die Gedanken der Gäste bereits auf die anstehenden drei Kracher um den Klassenerhalt gerichtet, die in den nächsten drei Wochen anstehen. Nur hätte sie ruhig mal jemand daran erinnern können, dass auch der TSV nicht weit weg von diesen Clubs agiert, wenn seine Maschinen nur auf Energiesparmodus betrieben werden. „Das ist für mich nicht, wie eine Spitzenmannschaft spielt. Sondern ein bisschen A-Jugend-Style.“ Die Kontrolle kam seinen Mannen mit den ersten Kontakten der zweiten Hälfte abhanden. Bei der Suche nach Gründen landeten die TSV-Verantwortlichen wenigstens bei zwei vertretbaren Ansätzen. Die große Anspannung hat sich verflüchtigt. Was aber eigentlich dazu führen sollte, dass der spielerische Part leichter von der Hand geht. Gut möglich, dass der Schock über Phillip Mühlbauers Verletzung in Minute 24 in den Gliedern stecken blieb. „Schaut nicht gut aus mit seinem Knie.“ Nun hofft Wagner, dass sich der erste Eindruck als falsche Wahrnehmung herausstellt.