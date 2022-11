Fast perfektes Jahr veredeln: SG Hausham empfängt TSV Sauerlach Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht

Im letzten Spiel der Vorrunde in der Kreisliga 1 empfängt die SG Hausham den TSV Sauerlach.

Hausham – Am heutigen Freitag geht für die SG Hausham ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende. In der Rückrunde der Kreisklassensaison 2021/22 eroberten sich die Knappen mit einem starken Endspurt den Relegationsplatz, sicherten sich über die Entscheidungsspiele gegen die DJK Waldram den Aufstieg und stehen nach der Vorrunde in der Kreisliga 1 auf dem zweiten Tabellenplatz. „Wir haben den Aufstieg und den Klassenerhalt in einem Jahr geschafft. Unser Ziel sind drei Punkte, um den zweiten Tabellenplatz abzusichern“, erklärt SG-Trainer Stephan Leitner vor dem Heimspiel um 19.30 Uhr gegen das Tabellenschlusslicht TSV Sauerlach.

Die Sauerlacher kassierten nach einem großen personellen Umbruch in der Vorrunde Niederlage um Niederlage, erst am vergangenen Wochenende gelang gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz der erste Punktgewinn. Die Gäste sollten also einen schlagbaren Gegner darstellen, schließlich haben die Knappen sogar noch eine Chance auf die Herbstmeisterschaft. Dafür müsste die SG Sauerlach schlagen und Miesbach in Bad Tölz verlieren. „Das liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen unseren Job erledigen und drei Punkte holen. Für uns wäre auch der zweite Platz ein überragendes Ergebnis. Alles andere wäre eine Zugabe zur Zugabe“, sagt Leitner.

Personell wird es bei den Hausherren im Vergleich zum 3:1-Sieg in Otterfing keine großen Änderungen geben. Einzig der Einsatz von Niklas Steiger ist aufgrund von Sprunggelenkproblemen fraglich. „Sauerlach hat sich im Vergleich zum Saisonbeginn deutlich gesteigert. Das wird kein Selbstläufer. Dieses Mal ist natürlich die Offensive mehr gefordert, Ideen zu entwickeln“, erklärt der SG-Coach vor dem letzten Auftritt der Knappen in diesem Jahr. Das Hinspiel gegen Sauerlach konnten die Haushamer mit 4:0 für sich entscheiden. Ein ähnliches Resultat würde auch den Fans und den Verantwortlichen an der Zentralen Sportanlage gefallen. ts