Fast nur Derbys: Pokal-Achtelfinale im Fußballkreis West ausgelost Lest hier welche Duelle Losfee Alfred Linzmeier gezogen hat: Titelverteidiger Walkertshofen gastiert in Abensberg von Thomas Seidl · Gestern, 09:35 Uhr · 0 Leser

Losfee Alfred Linzmeier (re.) mit Kreisspielleiter Herbert Hasak – Foto: Alfred Brumbauer

Am Dienstag bzw. Mittwoch wurden im Fußballkreis West noch die noch fehlenden drei Teilnehmer für das Pokal-Achtelfinale ermittelt. Die beiden A-Klassisten DJK-SF Reichenberg (2:0 gegen die SG Türk Dingolfing 1 / FC Dingolfing 3) und ETSV 09 Landshut (4:2 gegen den SSV 1983 Weng) kegelten dabei zwei Kreisklassen-Klubs aus dem Wettbewerb, während der TSV Abensberg seiner Favoritenrolle gerecht wurde und sich souverän mit 3:1 beim Kreisklassen-Neuling FC Kelheim durchsetzte.



Unmittelbar nach der Begegnung zwischen dem ETSV 09 Landshut und dem SSV 1983 Weng wurde die Auslosung für die Runde der letzten 16 durchgeführt. Als Glücksfee fungierte Alfred Linzmeier, der langjährige Abteilungsleiter des Landshuter Traditionsverein war, der früher sogar in der Landesliga um Punkte und Tore kämpfte. Das Ehrenmitglied der "Eisenbahner" bewies bei der Ziehung der Paarungen ein sehr glückliches Händchen und es kamen eine Reihe von tollen Duellen zustande.

"Besser ist es eigentlich gar nicht gegangen. Es gibt fast ausschließlich attraktive Derbys, die bestimmt auch viele Zuschauer anlocken werden", freut sich Kreisspielleiter Herbert Hasak. Titelverteidiger FC Walkertshofen muss beim Kreisligisten TSV Abensberg ran. Der ETSV 09 Landshut trifft auf den Nachbarn FC Ergolding. Ein Duell, das es in einem Pflichtspiel zuletzt im Frühjahr 2016 gab - damals noch in der Bezirksliga West.



Für den aufstrebenden Kreisklassisten TSV Mamming dürfte das Duell gegen den FSV Landau ein absolutes Highlight-Duell sein. Gleiches gilt für die SG Mallersdorf-Pfaffenberg, die sich mit dem Labertal-Rivalen TV Schierling messen darf. Groß ist auch die Freude bei der SG Rottenburg/Oberhatzkofen, die sich gegen die Pokalspezialisten des TSV Langquaid messen darf. A-Klassist DJK-SF Reichenberg hat zwar kein Derby, dafür kommt aber Landesliga-Absteiger FC Teisbach zu den Rottalern. Der TV Geisenhausen hat gegen die DJK-SV Adlkofen Heimrecht. Das einzige Bezirksliga-Duell absolvieren der TSV Neustadt/Donau und der TV Aiglsbach.





Regelspieltag für das Achtelfinale ist der 26. August.



