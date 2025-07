Fast Nationalspieler geworden

Geboren wurde der spätere Keeper in New York City. Dort lebte sein Vater mit US-Bürgerschaft und Wurzeln nach Gambia zusammen mit seiner deutschen Frau. Im Alter von vier Jahren ging die Familie nach Deutschland, wo Sanyang dann beim 1. FC Kaiserslautern mit dem Fußballspielen begann - zunächst sowohl als Feldspieler und Schlussmann, ehe er dann in der D-Jugend fest zwischen die Pfosten wechselte. "Es war beim FCK eine sehr aufregende Zeit", blickt der Keeper zurück. Bei deutschlandweit ausgetragenen Turnieren hießen die Gegenspieler unter anderem Serge Gnabry, Timo Werner oder auch Emre Can. Der Torhüter verbrachte seine gesamte Jugendzeit am Betzenberg, doch der Profitraum sollte sich nicht erfüllen. Beim FCK sei die Konkurrenz bei der U23 einfach zu groß gewesen. Und so folgten dann ab 2014 die weiteren Stationen SC Hauenstein, TSG Pfeddersheim und zuletzt sieben Jahre in Serie SV Morlautern. In Morlautern sei es für die Mannschaft und ihn sechs Spielzeiten lang gut gelaufen, ehe dies in der vergangenen Saison nicht mehr der Fall war. Am Ende stieg der SV Morlautern chancenlos aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab. Sanyang hatte bereits in der Winterpause ein Angebot des FSV Jägersburg erhalten, welches er annahm. In diesem sehr familiären Verein sei er sehr gut aufgenommen worden und fühle sich sehr wohl. Und auch sportlich lief es am Mittwochabend beim souveränen 6:1-Heimerfolg gegen den chancenlosen FV Schwalbach sehr gut - wenn Sanyang auch der späte Ehrentreffer der Gäste durch Marius Puhl (89. Minute) etwas ärgerte. Schließlich spiele man als Torhüter "lieber zu Null". Letztlich hatte der FSV die richtige Antwort auf die 2:3-Auftaktniederlage beim FC Palatia Limbach gegeben.

Trotz der verpassten Profikarriere ist der Keeper beruflich glücklich und arbeitet als Grundschullehrer in Otterberg. Und der 31-Jährige erzählt auch noch die Anekdote, als er aufgrund der Wurzeln nach Gambia zu Lehrgängen der dortigen U17-Nationalmannschaft eingeladen worden sei. Zu Einsätzen sei es allerdings nie gekommen, später brach dann der Kontakt dorthin ab.