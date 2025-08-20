Fast kompletter Kader zum Start in die Magdeburg-Woche

Hannover 96 ist zum Beginn der Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg nahezu komplett. Mit Waniss Taibi, Mustapha Bundu und Maik Nawrocki kehrte gleich ein Trio zurück ins Mannschaftstraining. Cheftrainer Christian Titz zeigte sich erfreut: „Alle sind voll einsatzfähig, auch ohne jegliche Beschwerden.“

Taibi hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich gefehlt, Bundu musste mit einer leichten Oberschenkelverletzung passen. Nawrocki war seit Sommer immer wieder durch muskuläre Reaktionen ausgebremst und hatte deshalb noch kein Pflichtspiel bestreiten können. Ob er zunächst Spielpraxis in der U23 sammelt, ließ Titz offen.

Unterdessen fehlte Josh Knight im Training. Der 27-Jährige ist für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt. „Wenn du eine gewisse Kaderbreite hast, kann im Transferendspurt immer etwas passieren – in beide Richtungen“, erklärte Titz. Damit sind sowohl Abgänge als auch Verbleibe denkbar.