Fast gerettet! Winzer & Perkam haben Kreisliga-Klassenerhalt vor Augen

Mindestens drei Kreisliga-Tickets werden vergeben! Vier Teams sind nach den heutigen Samstagsspielen noch im Rennen. Mittendrin sind die beiden Kreisliga-Releganten - der SV Perkam und der SV Winzer. Beide dürfen nun mehr denn je auf den Klassenerhalt hoffen. Im Direktduell treffen beide nun am kommenden Donnerstag um 14 Uhr in Irlbach aufeinander. Der Sieger dieses Duells hat's in jedem Fall geschafft! Der Verlierer bekommt in jedem Fall eine weitere Chance! Und sollte sich der FC Künzing (oder der TV Schierling) in Landesliga-Relegationsrunde zwei durchsetzen ODER der Ost-Klub in Spiel 7 der Bezirksliga-Relegation am kommenden Freitag, sind sogar alle vier verbliebenen Kreisliga-Releganten, und damit sowohl Winzer als auch Perkam - durch!

Der SV Winzer hatte den Klassenerhalt mehrfach vor Augen. Hätte sich Lokalrivale DJK Neßlbach auch nur einen Tag früher zu seinem Kreisliga-Rückzug entschlossen... Der SVW wäre den einen nötigen Platz in der Tabelle nach oben gerutscht und hätte die Abstiegsrelegation erst gar nicht spielen müssen. Weil die Meldung allerdings erst am Tag des Relegationsstarts - am vergangenen Mittwoch - erfolgte, musste Winzer in die Relegationsmühle. Aber... es sieht ganz so aus, als ob der SVW erfolgreich daraus hervorgehen wird. Der 3:1-Erfolg vor 825 Zuschauern in Schaufling bringt die Winzerer bereits mit einem Bein "zurück" in die Kreisliga. Sogar möglich, dass alle vier Sieger des heutigen Nachmittags den Sprung in die Kreisliga schaffen. In jedem Fall aber mindestens drei der vier Teams. Vor allem die Offensiven des SVW wussten zu überzeugen und stellten die SpVgg Ruhmannsfelden II, die ein weiteres Jahr in der Kreisklasse bleiben muss, immer wieder vor große Probleme. Selber kam die SpVgg zu selten wirklich zum Zug. Hugo Hegner (26.) nutzte seine zweite dicke Chance im Spiel. Zwar glich Robert Peter nach einem schönen Doppelpass von Tobi Geiger im Nachschuss aus (56.). Doch Winzer "zog" die Partie trotzdem: dank Supersprinter Alex Vogl, der Leon Eder bediente, und der per Flanke Kevin Keller (per Kopf) fand (69.). Und weil man sich zum Schluss wieder steigerte und tief in der Nachspielzeit alles klarmachte. Klassisch ausgekontert, Sekunden als die SpVgg durch Tim Weinberger die Topchance auf den erneuten Ausgleich liegen ließ. Crack Stefan Lohberger versenkte nach Querpass vorm Keeper zur Entscheidung!

Der SV Perkam bleibt ebenfalls im Rennen um den Kreisliga-Klassenerhalt. Drei Tage nach dem satten 4:0 über die SpVgg Straubing kegelte die Elf von Michael Spanner auch den SV Deggenau aus dem Wettbewerb - in einem wahren Krimi. Auch die Deggenauer verharren also in der Kreisklasse. Aus vier Teams schaffen es nun vielleicht sogar alle vier (!), in jedem Fall aber drei Teams. Heißt: der SV Perkam hat allerbeste Chancen den Klassenerhalt doch noch zu buchen. Dafür nötig: ein Sieg am Donnerstag gegen den SV Winzer. Verliert der SVP, folgt sogar noch eine weitere Chance - frühestens am Sonntag in einer Woche! Aber zurück zum Duell gegen Deggenau vor 730 Fans in Straßkirchen. Alle drei Treffer fielen in Durchgang zwei, nach einer hochausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichtem Chancenplus für Perkam. Sebastian Kripp köpfte eine Freistoßflanke von Andrei Merian zum Führungstreffer in die Maschen (48.). Alex Riedel und damit der SV Deggenau antworteten prompt, und profitierten dabei von einem Ausrutscher des SVP (52.). Und ausgerechnet als die Deggenauer sich aufrafften und vermehrt zu Topchancen kamen, versenkte Andreas Berovic in der Schlussminute per Lupfer zum Perkamer Lucky-Punch!