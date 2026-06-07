Fast fünf Jahre SV Waldhausen – eine besondere Reise von Thomas Nast · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser

Am 16. Oktober 2021 begann für mich eine Reise, die ich damals niemals für möglich gehalten hätte. Schuld daran war KM14 - Fußballgott, der zusammen mit TK3 zu meinen ersten Fans gehörte. Über Facebook schrieb er mich damals an und sagte: „Komm doch mal nach Waldhausen, wir haben Derby gegen Neresheim.“

Dieser Einladung folgte ich. Danach dauerte es allerdings fast zehn Monate, bis ich wieder den Weg in den Kampa-Sportpark fand. Doch von da an wurden die Besuche immer häufiger.

Mit der Zeit lernte ich immer mehr Spieler und Menschen kennen. So zog es mich neben Dorfmerkingen immer wieder nach Waldhausen – etwas, das ich heute gerne als meine persönliche „Härtsfeldliebe“ bezeichne. Über die Jahre entstand eine ganz besondere Verbindung zu vielen Menschen im Verein: zum Trainerteam, zur Vorstandschaft, zu den Spielern und natürlich auch zu den bekanntlich verrückten Fans, die seit dem Abschlussfest nun auch ein Gesicht zu meiner Person haben.

Mein persönliches HERZBLUT für den SVW entwickelte sich besonders in der Saison, als der Verein den Weg in die Relegation ging. Ich begleitete die Mannschaft bis zum Finale, das ich aufgrund meines Urlaubs leider verpasste. Spätestens beim Fotoshooting im vergangenen Sommer erhielt ich das volle Vertrauen des Vereins. Ich kam einst als Unbekannter nach Waldhausen und werde mittlerweile offiziell als Fotograf des Vereins geführt. Besonders die persönlichen Einladungen zur Jubiläumsauftaktfeier und zum Saisonabschluss haben mir gezeigt, welche Wertschätzung mir entgegengebracht wird. Gerade als Außenstehender und Nicht-Mitglied wurde ich vom ersten Tag an mit offenen Armen empfangen. Eine Herzlichkeit, die ich in dieser Form bei keinem anderen Verein und drumherum erlebt habe.

Ein besonderer Fanboy-Moment war für mich das Trikot, das ich von KM14 geschenkt bekommen habe. Von TK3 bekomme ich bekanntlich auch noch eines. Diese Trikots werde ich immer in Ehren halten, denn sie stammen von den Fans der ersten Stunde. Dass ich beim Saisonabschluss sogar vom Verein geehrt wurde, hat mich tief berührt. An diesem Abend wurde ich aufgefordert, ein paar Worte zu sagen. Darauf war ich nicht vorbereitet – deshalb schreibe ich diese Zeilen heute. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, wie klein alles begonnen hat. Heute stehen beim SVW inkl. SGM-Damen 32 Besuche und 2.880 gefahrene Kilometer auf meinem persönlichen Konto, was ich niemals bereuen werde. Doch Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Viel wichtiger sind die Menschen, die Freundschaften und das Vertrauen. Ich bin unglaublich dankbar für das Vertrauen, die Freundschaften, die Wertschätzung und den Zuspruch, der sich in all den Jahren entwickelte und ich erfahren durfte.