Fast einzigartig in Bayern: Oberpfalz sucht Ü32-Hallenmeister

Der FC Mintraching geht als Titelverteidiger an den Start. – Foto: Felix Schmautz

Am morgigen Sonntag, 8. Februar, ermittelt der Fußballbezirk Oberpfalz den diesjährigen Hallenbezirksmeister der A-Senioren. Neben Mittelfranken ist die Oberpfalz der einzige Bezirk in Bayern, der diesen Wettbewerb auch für die Garde der Ü32 anbietet. Acht Mannschaften spielen ab 13 Uhr in zwei Vierergruppen um den Turniersieg. Austragungsort ist die Sporthalle Mintraching, Ausrichter des Turniers erneut der FC Mintraching. Dieser geht zugleich als Titelverteidiger ins Rennen. Im letztjährigen Endspiel rangen die Blauweißen die SG Regenstauf im Sechsmeterschießen nieder. Zum dritten Mal wird um den Hans-Dammer-Gedächtnispokal als Wanderpokal gespielt, in Andenken an den vor etwas mehr als zwei Jahren verstorbenen langjährigen Bezirks-Seniorenspielleiter der Oberpfalz.

Sieben der acht Mannschaften gehören dem Fußballkreis Regensburg an. Als geographischer „Exot“ gilt daher die SG Fischbach/Steinberg aus dem Teilkreis Schwandorf. Aus dem Amberg-Weidener Raum ist kein Team dabei. Das erste Match des Tages bestreiten um 13 Uhr der SC Regensburg und die SG Burgweinting/Oberisling. Die weiteren Teilnehmer der Gruppe A sind der VfR Regensburg und die SG BSC/VfB Regensburg, die sich im Oktober zum Ü32-Bezirksmeister auf dem Großfeld kürte. In der Gruppe B kämpfen der TV Barbing, der SV Türk Genclik Regensburg, die SG Fischbach/Steinberg und Ausrichter FC Mintraching ums Weiterkommen.



Die Halbfinals sollen um 15.34 Uhr beginnen, das Endspiel ist für 16.34 Uhr angesetzt. „Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgt der FC Mintraching. Gespielt wird ein Mal zehn Minuten je Spiel und es kommen die offiziellen Futsal-Regeln zum Tragen. Direkt im Anschluss an das Finale erfolgt die Siegerehrung durch die BFV-Vertreter“, erklärt der Oberpfälzer Bezirks-Seniorenspielleiter Christian Wolfram. FuPa berichtet per Liveticker.



