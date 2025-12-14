»Fast einmalig«: Eigner geht in Eltersdorf in die 10. Saison

Seit seinem Amtsantritt am 1. Juli 2016 hat Eigner den Sport-Club sportlich entscheidend geprägt. Unter seiner Leitung gelang 2021 der Aufstieg in die Regionalliga Bayern – der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Auch nach dem Abstieg aus dem bayerischen Oberhaus etablierten sich die Quecken als fester Bestandteil der Spitzengruppe der Bayernliga Nord und sind nach wie vor Erlangens Nummer eins im Fußball. Dies ist auch auf die über Jahre sehr gute Arbeit Eigners zurückzuführen, der seit Übernahme des Trainerpostens in Eltersdorf nie schlechter als Platz sechs in der Bayernliga Nord abschloss.



„Als ich 2016 hier angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich zehn Jahre später noch Trainer in Eltersdorf bin. Fußball ist ein sehr schnelllebiges Geschäft – auch damals schon. Dass das hier so gewachsen ist, zeigt, wie besonders dieser Verein ist. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, das Umfeld und die Spieler – das passt einfach und macht mir nach wie vor eine Menge Spaß“, sagt Bernd Eigner im Rahmen seiner Vertragsverlängerung.



„Sowohl ich als auch viele Spieler fühlen sich in Eltersdorf pudelwohl. Zusammen mit beispielsweise Maximilian Göbhardt, Manuel Stark oder auch Tobias Herzner ist hier etwas richtig Tolles gewachsen, und es freut mich, dass wir es schaffen, immer wieder Spieler in dieses gewachsene Konstrukt einzubauen. Wie zum Beispiel Yannik Jassmann, der vor knapp zwei Jahren aus der Kreisliga kam, oder einen Felix Rippert, der vor etwas mehr als einem Jahr aus der Bezirksliga kam. Diese Entwicklung zu sehen, das freut mich besonders“, so Eigner weiter.



Der Sport-Club Eltersdorf bleibt mit der Verlängerung Eigners seinen Werten von Kontinuität und konstanter Weiterentwicklung treu. „Ich betone immer wieder gerne, dass wir für Kontinuität stehen – sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Wir freuen uns deshalb, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt wird und wir gemeinsam mit Bernd in unsere Jubiläumssaison gehen“, so Joachim Uhsemann, Manager des SC Eltersdorf. „Erst kürzlich feierte Bernd 300 Spiele an der Seitenlinie. Das ist schon fast einmalig in der heutigen Zeit, und die Ergebnisse und Erfolge der letzten Jahre sprechen eindeutig dafür, dass das auch der richtige Weg ist, den wir gehen“, so Uhsemann weiter. Mit der Verlängerung von Bernd Eigner setzt der SC Eltersdorf ein Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und sportliche Stabilität – Werte, die den Verein seit Jahren prägen und auch im Jubiläumsjahr 2026 tragen werden.