Fast ein Endspiel für Waldalgesheim Alemannia Waldalgesheim braucht gegen Karbach einen Dreier

Waldalgesheim. Volles Programm für die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim in der Oberliga Nord. Die Mannschaft von Chefcoach Marcel Fennel steht vor einer englischen Woche. Zum Auftakt schaut an diesem Freitag (20 Uhr) der FC Blau-Weiß Karbach an der Waldstraße vorbei. Am Mittwoch (20 Uhr) wird das vergangene Woche wegen Nebels abgebrochene Spiel bei den Sportfreunden Eisbachtal nachgeholt. Den Abschluss dieser Trilogie bildet am übernächsten Sonntag (15.30 Uhr) die Partie bei Aufsteiger TuS Kirchberg.