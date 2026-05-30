Fast die Hälfte der Landesliga zittert noch um den Klassenerhalt

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Ottersberg steht nach der Last-Minute-Niederlage gegen Schneverdingen seit Freitagabend als erster Absteiger aus der Landesliga Lüneburg fest. Wer ihm folgen wird, ist aktuell nahezu komplett offen. Zwei Spieltage vor Saisonende kann es noch sechs weitere Teams erwischen.

Von Rang zehn an beginnt das große Zittern um den Klassenerhalt. Dabei verschaffte der FC Verden 04 allen abstiegsgefährdeten Vereinen ein Stück weit Luft. Durch dessen Oberliga-Verbleib müssen neben Ottersberg nur noch der Vorletzte und Drittletzte den Gang in die Bezirksliga antreten. Wir blicken auf die verschiedenen Ausgangspositionen:

In einer aussichtsreichen Lage bewegt sich der VSK Osterholz-Scharmbeck als stärkster Aufsteiger. Dennoch beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur zwei Zähler. Das Restprogramm sprich aber für die seit dem 4:0-Coup in Celle sechsmal hintereinander sieglosen Kreisstädter. Sie treten am Sonntag beim VfL Güldenstern Stade an und können dessen Bezirksliga-Rückkehr besiegeln. Zum Abschluss kommt Schlusslicht Ottersberg.

In einer herausragenden Verfassung befindet sich Mitaufsteiger Scharmbeck-Pattensen-Ashausen. Die SG legte in der Rückserie eine beeindruckende Aufholjagd hin. Nach vier Siegen in Folge winkt der nicht für möglich gehaltene Klassenerhalt. Schon am Sonntag gibt es auf eigener Anlage den ersten Matchball gegen den FC Heidetal. Danach geht es nach Lüneburg zu einem weiteren direkten Konkurrenten.

MTV Treubund Lüneburg (Platz 12, 29 Punkte, -25 Tore):

Seit 15 Jahren gehört der MTV Treubund Lüneburg ununterbrochen der Landesliga Lüneburg an. Die Chancen auf eine weitere Saison stehen durchaus ansprechend, präsentierte sich der amtierende Ligadino 2026 doch deutlich verbessert und punktete sogar gegen Spitzenteams. Mit dem Spielen beim traditionell heimstarken FC Hagen/Uthlede sowie gegen Scharmbeck-Pattensen-Ashausen, wo das Hinspiel erst vor zehn Tagen mit 2:3 verloren ging, warten jedoch herausfordernde Aufgaben.

TSV Etelsen (Platz 13, 27 Punkte, -25 Tore):

Ebenfalls ein fester Landesliga-Bestandteil ist der TSV Etelsen. In der Vorsaison entkam er dem Abstieg erst in letzter Sekunde. Diesmal droht es ihn zu erwischen. Die zurzeit noch aufgrund der Tordifferenz nicht in der verbotenen Zone stehenden Schlossparkkicker weisen die schlechteste Form auf, verloren zuletzt - teils gegen Tabellennachbarn - vier Begegnungen am Stück. Erfolgserlebnisse winken auch im Endspurt nicht, folgen nämlich die Duelle mit Meister Drochtersen/Assel II und dem Zweitplatzierten Bornreihe.

FC Heidetal (Platz 14, 27 Punkte, -42 Tore):

Wesentlich bessere Stimmung dürfte beim FC Heidetal herrschen, obwohl er noch auf einem Abstiegsplatz liegt. Nachdem der Neuling zunächst noch reichlich Lehrgeld zahlte, holte er in der Rückserie 19 seiner 27 Punkte. Auf fremden Platz gelangen immerhin drei Siege. Mindestens einen wird es wohl benötigen, um eine weitere Spielzeit in der Landesliga zu buchen. Denn der FCH muss zweimal auswärts ran, und zwar beim der nur zwei Zähler entfernen SG SPA sowie dem im Niemandsland stehenden SV Lindwedel-Hope.

VfL Güldenstern Stade (Platz 15, 22 Punkte, -30 Tore):

Nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt besitzt der VfL Güldenstern Stade. Zunächst einmal muss er seine noch ausstehenden Partien gegen Osterholz-Scharmbeck und Harsefeld gewinnen, ehe sich die Blicke in Richtung der noch in Reichweite liegenden Teams von Etelsen und Heidetal richten können. Im Normalfall aber kehrt der Vorletzte nach nur einem Jahr wieder in die Bezirksliga Lüneburg IV zurück.

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