Fast der komplette Kader bleibt

– Foto: Angelo Wiesner

Beim TSV Hümme richtet sich der Blick nach dem Saisonende bereits auf die kommende Spielzeit. Während der Kreisligist drei Abgänge verabschiedet, kann der Verein zugleich ein bemerkenswertes Signal der Geschlossenheit vermelden: Nahezu der gesamte aktuelle Kader hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.

Der TSV verabschiedet drei prägende Namen. Dominic Sorger beendete seine aktive Laufbahn auf besondere Weise: In seinem letzten Spiel für die Schwarz-Weißen traf er noch einmal ins Tor und wurde anschließend unter dem Applaus von Mitspielern und Zuschauern ausgewechselt. In der Rückrunde hatte Sorger noch fünf Treffer beigesteuert und hinterlässt damit nicht nur sportlich Spuren beim TSV.

Auch Trainer Sascha Kersting verlässt den Verein nach Saisonende. Der TSV bedankte sich in seinen sozialen Medien für dessen Einsatz an der Seitenlinie, seine Zeit und sein Engagement für die Mannschaft. Zudem wird Jakob Großberndt künftig nicht mehr für den TSV Hümme auflaufen.