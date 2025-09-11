Fast das Großenwördener Siegtor Marke "Piplica"

"Bei uns wäre so ein Ding reingegangen, da bin ich mir ziemlich sicher", sagte TSV-Trainer Stephan Raschke zur letzten Szene der Partie. Lukas Schütt hatte einen Ball etwa 40 Meter vor dem Gästetor weit und hoch nach vorne geschlagen. Die Kugel wurde länger und länger, landete schließlich am Pfosten, von dort beim FC-Torwart Mathis Wilhelmi auf dem Kopf, um letztendlich ins Aus zu fliegen. "Das hätte ein Tor Marke Tomislav Piplica von Energie Cottbus werden können", so Raschke. Der Bundesliga-Schlussmann wurde in der Saison 2001/2002 bekannt, als er eben so einen Ball ins eigene Tor köpfte, nachdem er sich zuvor verschätzt hatte. Der FC Oste/Oldendorf II hatte hier aber das Glück, dass es nur eine Ecke gab.

Gäste spielerisch besser

Ein Fehler im Spielaufbau durch Lukas Göhlich leitete das frühe 0:1 ein. Torjäger Ismail Topcu schnappte sich den Ball und schoss ihn aus 30 Metern ins Tor. Oste/Oldendorf war in der Folge spielerisch das bessere Team. "Torchancen gab es dann aber auf beiden Seiten zunächst nur wenige", so der TSV-Coach, der seine Mannschaft im zweiten Durchgang umstellte und mit zwei echten Stürmern agieren ließ. Nach knapp einer Stunde gab es dann aber zunächst den nächsten Nackenschlag. Eine Flanke konnten die Hausherren nicht klären, Sjoerd Stuthmann vollendete aus 12 Metern zum 0:2. "Jetzt machten wir auf, auch auf die Gefahr hin, dass Oste/Oldendorf das dritte Tor macht", sagte Raschke.

Großenwörden kommt zurück

Ein weiter Einwurf von Lukas Schütt leitete den Anschlusstreffer ein, Marek von Holten vollendete per Kopf. Jetzt ging es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Oliver König, torgefährlich in dieser Saison wie noch nie, gelang der Ausgleich. Nach einer Flanke von Lennart Göhlich stand er goldrichtig. Dann die besagte Nachspielzeit, die dem TSV sogar noch den Sieg hätte bringen können. "Da der FC aber auch noch Chancen hatte, ging das 2:2 voll in Ordnung", so Stephan Raschke, der mit seiner Mannschaft auch im vierten Spiel ungeschlagen blieb, aber auch erst einmal gewann. Ein Extralob bekam das Schiedsrichtergespann.

Schiedsrichter: Felix Armhold (Ahlerstedt) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Ismail Topcu (12.), 0:2 Sjoerd Stuthmann (58.), 1:2 Marek von Holten (70.), 2:2 Oliver König (74.)