Fast-Aufsteiger in Promotion League holt neuen Trainer

FC Courtetélle: Bevilacqua für Marque. Der FC Courtételle hat Vittorio Bevilacqua als neuen Trainer für die kommende 1.-Liga-Saison verpflichtet. Der 67-jährige Italienisch-Schweizer folgt auf François Marque. Courtételle sorgte in der vergangenen Saison für Aufsehen, als die Jurassier in den Aufstiegsspielen zur Promotion League nur knapp am späteren Aufsteiger und Promotion-League-Rückkehrer YF Juventus scheiterten. Bevilacqua betreute in der Vergangenheit unter anderem Yverdon Sport, Stade Nyonnais und La Chaux-de-Fonds. Zuletzt war er für den Tessiner Erstligisten Taverne tätig.

FC Oetwil-Geroldswil: Gleich acht Neue! Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 2. Liga interregional treibt der FC Oetwil-Geroldswil seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Wie Klubpräsident Vincenzo Tortora gegenüber der «Limmattaler Zeitung» bestätigt, haben bislang sieben neue Spieler ihre Zusage gegeben. Vom FC Mutschellen stösst Mittelfeldspieler Roger Pfyl (27) zum Team. Gleich zwei Akteure wechseln vom Zürcher Interregio-Klub Red Star nach Oetwil-Geroldswil: Verteidiger Claudio Thalmann (28) sowie Mittelfeldspieler Marcelo Miranda (26). Mit David Dodaj (21) und Massimo Nardo (29) kommen zudem zwei Spieler vom SV Höngg, der zuletzt aus der 1. Liga abgestiegen ist. Dodaj verstärkt die Defensive, Nardo das Mittelfeld. Ebenso neu beim FCOG sind Aufbauer Patrick Tomé (22) und Stürmer Ruben César Da Silva (22), die beide vom FC Oerlikon/Polizei kommen, sowie Angreifer Eni Hoxha (19) von Red Star II.