Fast angekommen

“…Eigentlich will ich doch nur ankommen.

Enkel und Narben und

Liebe und Tod…”

Wir haben schon lange nicht mehr mit einem Songtext angefangen, aber jetzt passt es einfach wie der viel zitierte Arsch auf Eimer.

Ich mag zwar weder Oliven, noch Rotwein, werde mir niemals nicht ein Haus am Meer leisten können, habe schon Narben, kann mir Brot kaufen und bin in einer Phase meines Lebens in der ich panische Angst vor Tod habe.

Gut, Enkel hätte ich schon gerne irgendwann und ich will wirklich endlich ankommen.

Aber es ist vielmehr der Inhalt des Textes und der Ort, an dem ich ihn aktuell gehört habe.

Das war nämlich im Stadion in Düsseldorf während eines Broilers Konzerts.

Das letzte Mal, dass ich diese Band mit diesem Song Live erlebt hatte, war vor zwei Jahren in der Berliner Waldbühne. Und damals nahm ich diesen Song gar nicht wirklich wahr. Ich war zu dieser Zeit einfach kraftlos und leer.

Ich stand mit einem Bein in einem Burnout, hatte eine schlimme Schlafapnoe und sehnte mich eigentlich nur nach dem Ende des Konzerts.

Gestern in Düsseldorf war das anders. Ich war zwar wieder müde, aber das lag daran, dass wir erst am frühen Morgen ins Rheinland aufgebrochen waren.

Aber das Konzert nahm ich mit allen Sinnen mit.

Ich bin definitiv noch nicht 100% richtig da angekommen, wo ich hinwill.

Aber in den letzten zwei Jahren hat sich vieles in die richtige Richtung entwickelt.

Und keine 12 Stunden nach dem Konzert wollte ich wieder einfach nur ankommen.

Aber jetzt nicht mehr metaphorisch, sondern buchstäblich.

Ein Vorteil, wenn man wieder einigermaßen bei Kräften ist, ist nämlich, dass man Dinge, die man sich vorgenommen hat, auch durchzieht.

Und ich hatte mir fest vorgenommen, wenn ich schon im Rheinland bin, mich wieder mit ein paar guten Freunden zu treffen.

Natürlich im Rahmen eines Fußballspiels.

Die Suche danach gestaltete sich etwas schwieriger als zunächst angekommen, denn in der Testspielphase vor der Saison ändern sich ja gerne mal die angesetzten Plätze und Stadien.

Aber letztendlich fand sich ein passendes Spiel und nach einer knappen Dreiviertelstunde Fahrzeit von meinem Domiziel in der Nähe von Leverkusen, parkte ich mein Auto in Essen-Frintrop.

Noch einmal die Straßenseite wechseln und ich betrat die Bezirkssportanlage am Wasserturm, Heimat des Vereins mit dem klangvollen Namen:

DJK Adler Union Frintrop.

Bei meinem Eintreffen liefen gerade die letzten Minuten eines Testspiels der dritten Mannschaft.

Ich suchte mir einen schönen Platz im Schatten, mit Ausblick auf den namensgebenden Wasserturm und dann kam auch schon Lucas, mit einem Grinsen im Gesicht und einer kalten Coke für mich in der Hand, um die Ecke.

Sofort waren wir im “Dumm-laber-Modus” und erfanden einen waschmaschinengroßen Reiskocher mit Dieseltank und Gas und Bremspedal.

Wir waren so mit quatschen beschäftigt, dass wir fast gar nicht mitbekamen, dass die zweiten Mannschaften der DJK Adler Union Frintrop und des Mülheimer SV 07 bereits den Kunstrasen umpflügten.

Laut fussball.de ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit und wir nutzten die Zeit, um uns das Areal etwas genauer anzuschauen.

Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass es hier noch einen zweiten Platz mit einer kleinen Tribüne gab.

Sah nett aus, hatte aber nicht dieses schöne Panorama mit dem Wasserturm im Hintergrund.

Außerdem gab es hier einen kleinen Fanshop, der aber geschlossen war.

Am Getränkeausschank fragte ich, ob man trotzdem etwas kaufen könnte und nach etwas Verwirrung um das Wechselgeld (ich hatte einen 18€ Schal mit einem Zwanziger bezahlt), hatte ich mein Souvenir im Sack.

Dann rollte der Ball für die zweiten 45 Minuten, aber wir hatten jetzt auch kaum ein Auge dafür, denn der restliche Tag musste geplant werden.

Eigentlich stand Erckenschwig auf dem Zettel. Aber die hatten ein Testspiel vom Stadion auf den Nebenplatz verlegt. So rückte Homberg ins Visier. Aber das schien Lucas nicht gut genug und so wurden diverse Fußball-Portale durchgescrollt, bis er etwas Passendes gefunden hatte.

Dazu später aber mehr.

Erst einmal beichtete er, dass er das “Getrödel”, ein Heft von seinen Fußball-Leuten und ihm geschrieben wurde, vergessen hatte.

Eigentlich wollte er mir das schon lange schicken und dann heute mitbringen.

Ich war aber nicht sauer, denn auch ich hatte ein Heft vergessen, was ich ihm schon längst hätte schicken wollen.

Außerdem haben wir so jetzt einen Grund, uns nochmal während meines Urlaubs im Rheinland zu treffen.

Da das geklärt war, konnten wir uns noch ein bisschen auf den Rest des Spiels hier konzentrieren und bemerkten, dass die Trikots beider Mannschaften auch zu der Annahme führen könnten, dass hier Hertha gegen Preußen Münster spielt.

Außerdem waren wir uns einig, dass Hertha bald wirklich wieder gegen Münster spielen würde.

Und wir registrierten den sehenswerten Treffer zum 3:2 für die Hausherren.

Dann war Schluss und wir sprangen beide in unsere Karren und machten uns auf den Weg zu Spiel Nummer 2.

Auf dem Weg dachte ich so bei mir, dass sich dieser Tag bisher so anfühlt, als würde ich vor meinem weißen Haus am Meer bei Rotwein, Oliven und Brot sitzen und das Leben genießen.

der Kutten König.