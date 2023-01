Fast alle Mann beim ersten Training 1.FC Saarbrücken: Am Montag Start ins neue Jahr

Zwei Trainingswochen bleiben Trainer-Manager Rüdiger Ziehl noch, um den 1. FC Saarbrücken für die verbleibenden 21 Ligaspiele und mindestens ein Pokalspiel fitzumachen. "Wir wollen auch noch im Juni im Einsatz sein, dann ist das Saarlandpokal-Finale, da wären wir gerne dabei", hofft Ziehl sogar noch auf zwei weitere Begegnungen. Sollten dann noch zwei Relegationsspiele zur Zweiten Liga hinzukommen, stünden 26 Spiele in fünf Monaten an. Lediglich zwei Spieler fehlten komplett im ersten Training. Die Rückkehr von Sebastian Jacob ins Training ist offen, er selbst setzte keinen Zeitpunkt fest und will komplett auskurieren, im ersten (Heim-)Spiel des neuen Jahres gegen den MSV Duisburg am übernächsten Samstag (14. Januar, 14 Uhr) wird er auf jeden Fall fehlen. Auch Tobias Schwede, der sich mindestens bis 13. Januar wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Wiesbaden vor Gericht verantworten muss, wird mit ziemlicher Sicherheit auch fehlen. Luca Kerber trainierte als Einziger individuell. Über Anfragen zu einem Wechsel ins Ausland sagte Ziehl: "Uns liegt keine entsprechende Anfrage vor", deshalb kann davon ausgegangen werden, dass er gegen die Zebras dabei ist. Die zuletzt angeschlagenen Julius Biada, Dominik Ernst Adriano Grimaldi und Bjarne Thoelke (mit Gesichtsmaske) machten das noch lockere Training und das anschließende Spiel über den halben Platz mit. "Wir werden in den kommenden Tagen aber noch anziehen und das Pensum steigern", sagte Ziehl. Am Samstag um 14 Uhr trifft das FCS-Team im Saarlouiser Stadtteil Fraulautern in seinem einzigen Testspiel vor dem Restrundenstart auf den West-Regionalligisten SC Fortuna Köln.