Fast 90 Minuten Unterzahl: Treubund unterliegt Ottersberg

Nach einem Rückpass versprang MTV-Torhüter Jonne Laczka der Ball, sodass er beim Klärungsversuch seinen Gegenspieler zu Fall brachte. Die Lüneburger haderten damit, dass Schiedsrichter Benjamin Lindner zudem eine Notbremse in dieser Szene sah und es nicht nur Strafstoß, sondern eben auch die Rote Karte gab (4.).

Der eingewechselte Lennart Röpnack erwies sich trotz des Kaltstarts aber als sicherer Rückhalt und parierte den Elfmeter. Insbesondere im Spiel mit dem Ball fiel es den Lüneburgern schwer, zur Entfaltung zu kommen. Stattdessen probierten es die Gäste aus der Distanz und bogen durch Leon Trebin (41.) und Yassin Bekjar (45.+8) auf die Siegerstraße ab.

Die Otte-Elf gab sich aber nicht geschlagen und verdiente sich daher auch den Anschluss durch Mika Schönke (78.). Anschließend gelang es dem MTV aber nicht, die Niederlage noch abzuwenden - nach einem Sieg und einem Remis die erste in der laufenden Spielzeit.