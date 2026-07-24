Fast 5.000 Zuschauer: SV09 genießt Abend gegen den 1. FC Köln

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie zunehmend den erwarteten Verlauf. Der FC erhöhte das Tempo, nutzte seine Möglichkeiten konsequent und schraubte das Ergebnis im weiteren Spielverlauf auf 8:0 in die Höhe.

Insbesondere Tristan Arndt sorgte mit seinen schnellen Vorstößen und gefährlichen Kontern mehrfach für vielversprechende Momente in der Offensive. Der Bundesligist zeigte allerdings seine individuelle Qualität und ging durch Luca Waldschmidt und Said El Mala mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Auch wenn der Endstand aus Sicht der Nullneuner sicherlich um das eine oder andere Tor zu deutlich ausfiel, konnte sich die Mannschaft mit erhobenem Haupt aus diesem besonderen Testspiel verabschieden. Insbesondere die Leistung im ersten Durchgang zeigte, dass der SV09 dem prominenten Gegner mit viel Einsatz, Mut und Leidenschaft begegnete.

Noch wichtiger als das Ergebnis war an diesem Abend jedoch das Gesamterlebnis. Fast 5.000 Fußballfans in der BELKAW Arena sorgten für eine großartige Kulisse und machten die Begegnung zu einem echten Highlight der Sommervorbereitung.

Entsprechend zufrieden und glücklich zeigten sich die Verantwortlichen des SV09 nach der Veranstaltung. Das Gastspiel des 1. FC Köln war nicht nur für die Mannschaft eine außergewöhnliche Erfahrung, sondern zugleich ein besonderes Ereignis für den gesamten Verein, die Stadt Bergisch Gladbach und die Region.

Für den SV09 bleibt damit trotz der sportlich klaren Niederlage ein rundum positiver Abend in Erinnerung – mit einer beeindruckenden Kulisse, einem attraktiven Gegner und vielen besonderen Momenten.

Nach diesem außergewöhnlichen Highlight richtet sich der sportliche Blick nun wieder auf die weitere Vorbereitung. Denn schon bald beginnt für die Nullneuner das nächste große Abenteuer: die neue Saison in der Regionalliga West.