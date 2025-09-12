Fast 5000 Fans: Delay Sports unterliegt FC Ingolstadt vor Mega-Kulisse

"Influencer-Klub" Delay Sports Berlin gastierte am Freitagabend in Ingolstadt und testete im Rahmen der "Bayern Tour" gegen die U21 aus der Bayernliga. Der Bezirksligist unterlag dabei dem Bayernligist. Wir haben den Ticker zum Nachlesen.

Ingolstadt – Bayernligist FC Ingolstadt II testet am heutigen Freitagabend gegen Delay Sports Berlin. Erwartet wird bei diesem Freundschaftsspiel keine Bayernliga-typische Atmosphäre, sondern eine "Mega-Kulisse" von bis zu 4.900 Fans. Bis zum Donnerstag waren bereits mehr als 4.300 Tickets verkauft worden.

Doch warum wollen so viele Zuschauer ein Freundschaftsspiel zwischen einem Bayernligisten und einem Amateurverein aus Berlin sehen? Einfach gesagt: Die Gäste aus der Hauptstadt sind kein normaler Bezirksligist.

Der Klub ist von Influencer und Präsident Elias Nerlich gegründet worden. Der Berliner, auch bekannt als Eligella oder EliasN97, gehört mit alleine mehr als zwei Millionen Followern auf der Streaming-Plattform Twitch zu den größten Internetpersönlichkeiten in Deutschland und schart dementsprechend eine gewaltige Fanbase um sich.

Ex-Profi Sidney Friede spielt bei Delay Sports

Seit der Gründung im Jahr 2021 in der Kreisliga C ist Delay Sports Berlin dreimal in Folge souverän aufgestiegen und spielt mittlerweile in der Bezirksliga. Das mittelfristige Ziel des Projekts ist der Profifußball.

Zum Team der ersten Mannschaft gehört unter anderem Influencer-Kollege Sidney Friede. Der 27-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Hertha BSC und galt deutschlandweit als großes Talent. Im Herrenbereich spielte der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler später unter anderem für den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Verletzungsbedingt musste Friede seine Profikarriere beenden und zählt nun ebenfalls zu den bekanntesten Streamern.

Tim Sulmer: Kicker aus Bayern bei Delay Sports

Auch Tim Sulmer läuft für Delay Sports auf. Der Offensivspieler dürfte vielen Fußballinteressenten aus Oberbayern ein Begriff sein. Der 28-Jährige wurde in der Jugend bei der SpVgg Unterhaching und beim TSV 1860 München ausgebildet. Im Anschluss war er unter anderem beim SV Pullach und VfR Garching aktiv.

Trainiert wird die Mannschaft unter anderem von Ex-Profi Kevin Pannewitz. Delay Sports Berlin bestreitet derzeit ein einwöchiges Trainingslager in Herzogenaurach auf dem Gelände von Sponsor Adidas und geht im Rahmen dessen auf "Bayern Tour".

Delay Sports besiegte Regionalliga-Absteiger Eintracht Bamberg

Am vergangenen Dienstag duellierte sich Delay Sports, gespickt mit zahlreichen Spielern, die bereits deutlich höher als Bezirksliga gespielt haben, vor fast 5.000 Zuschauern mit dem FC Eintracht Bamberg. Die Berliner gewannen gegen den Regionalliga-Absteiger mit 4:3.

Nun steht am Freitag das letzte Testspiel auf bayerischem Boden an. Wie sich der Drittliga-Nachwuchs des FCI gegen die Berliner schlagen wird, zeigt sich ab 18 Uhr. Spannend wird dabei auch, mit welchem Team die Profis antreten werden. Die U21 und U19 spielen am Wochenende auch noch in der Liga. Wir berichten von der Partie Live Ticker bei FuPa Oberbayern. (Alexander Nikel)