Fast 500 Zuschauer sehen einen ganz besonderen Derbysieg

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Wie viel dieser Sieg bedeutete, zeigten alleine schon die Szenen nach dem Abpfiff. Die Mannschaft des SV Grün-Weiß Wörlitz reihte sich in einem großen Kreis auf, in dessen Mitte die Spielerinnen und Spieler aus den Nachwuchsteams des Vereins mitfeierten. Gemeinsam jubelten sie über einen ganz besonderen Derbysieg.

Dass das Duell zwischen dem SV Grün-Weiß Wörlitz und dem SV Hellas Oranienbaum mehr ist als ein gewöhnliches Duell in der Kreisoberliga Wittenberg zeigt alleine die Kulisse. Fast 500 Zuschauer versammelten sich auf dem Sportplatz in Wörlitz, um dem Stadtderby beizuwohnen.

Und die, die es mit den Wörlitzern hielten, durften sich freuen. Toni Grünberg brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung, Daniel Richter erhöhte für die Grün-Weißen nur kurz nach dem Seitenwechsel. Doch die Gäste aus Oranienbaum meldeten sich noch einmal zurück: Laurenz Boas (83.) machte die Schlussphase richtig spannend.

Doch nach sechs Minuten Nachspielzeit durften die Gastgeber jubeln: Der Derbysieg - und zwar ein ganz besonderer - war im Ziel. Zum ersten Mal seit August 2004, damals noch in der Landesklasse, konnte Wörlitz das Derby gegen Oranienbaum wieder gewinnen. Entsprechend ausgelassen war die Freude nach dem Schlusspfiff.