Allgemeines
Fast 5 Tore/Spiel: in dieser Bezirksliga fallen die meisten Treffer

FuPa gibt die Übersicht auf die Statistik.

Die Bezirksligen in Württemberg gehen in die finale Phase vor der Winterpause. FuPa wirft daher einen Blick darauf, in welche der zwölf Bezirksligen die meisten Tore fallen.

Stand 30. Oktober 2025

Torreichste Bezirksligen in Württemberg

🥇 Bezirksliga Neckar/Fils – 4,72 Tore/Spiel
🥈 Bezirksliga Enz/Murr – 4,48 Tore/Spiel
🥉 Bezirksliga Schwarzwald/Zollern – 4,30 Tore/Spiel
Bezirksliga Rems/Murr/Hall – 4,23 Tore/Spiel
Bezirksliga Alb – 4,22 Tore/Spiel

Alle Bezirksligen in der Übersicht

Bezirksliga Alb

Tore/Spiel: 4,22
34 Tore – SV 03 Tübingen
29 Tore – SG Reutlingen
28 Tore – VfL Pfullingen II
28 Tore – TV Derendingen
27 Tore – TSV Sickenhausen

Bezirksliga Bodensee

Tore/Spiel: 3,45
31 Tore – SV Weingarten
28 Tore – TSV Eschach
28 Tore – SV Baindt
25 Tore – SV Vogt
24 Tore – SV Bergatreute

Bezirksliga Donau/Iller

Tore/Spiel: 4,03
38 Tore – SG Öpfingen
33 Tore – SV Offenhausen
28 Tore – SGM Aufheim Holzschwang
27 Tore – SC Türkgücü Ulm
26 Tore – SV Westerheim

Bezirksliga Enz/Murr

Tore/Spiel: 4,48
39 Tore – TSV Heimsheim
34 Tore – SV Germania Bietigheim
33 Tore – TSV Münchingen
30 Tore – SV Salamander Kornwestheim
27 Tore – AKV B.G. Ludwigsburg

Bezirksliga Franken

Tore/Spiel: 3,91
30 Tore – TG Böckingen
30 Tore – Aramäer Heilbronn
26 Tore – Sportfreunde Lauffen
25 Tore – FSV Schwaigern
23 Tore – Sportfreunde Untergriesheim

Bezirksliga Neckar/Fils

Tore/Spiel: 4,72
48 Tore – 1. FC Heiningen
35 Tore – FV Vorwärts Faurndau
34 Tore – TSV RSK Esslingen
32 Tore – 1. FC Donzdorf
29 Tore – TSG Salach

Bezirksliga Nordschwarzwald

Tore/Spiel: 3,70
28 Tore – SV Gültlingen
25 Tore – VfR Sulz
22 Tore – SV Wittendorf
22 Tore – SV Baiersbronn
21 Tore – Sportfreunde Gechingen

Bezirksliga Oberschwaben

Tore/Spiel: 3,56
35 Tore – SGM Ummendorf/Fischbach
35 Tore – SG Ringschnait/Mittelbuch
34 Tore – FC Mengen
32 Tore – SV Sigmaringen
27 Tore – SV Uttenweiler

Bezirksliga Ostwürttemberg

Tore/Spiel: 3,47
30 Tore – 1. FC Germania Bargau
27 Tore – Sportfreunde Dorfmerkingen II
27 Tore – TSG Nattheim
26 Tore – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
24 Tore – DJK Schwabsberg-Buch

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Tore/Spiel: 4,23
41 Tore – TSV Gaildorf
35 Tore – SV Allmersbach
26 Tore – TSV Schornbach
25 Tore – TSV Schwaikheim
25 Tore – TSV Schmiden

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Tore/Spiel: 4,30
46 Tore – SGM Deißlingen/Lauffen
42 Tore – TSV Trillfingen
41 Tore – TSV Straßberg 1903
35 Tore – SV Bubsheim
32 Tore – Spvgg 06 Trossingen

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Tore/Spiel: 4,17
30 Tore – TV Darmsheim
28 Tore – TSV Jahn Büsnau
26 Tore – SV Vaihingen
24 Tore – TV Echterdingen II
20 Tore – Spvgg 1897 Cannstatt

