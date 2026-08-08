Fast 40-Jahre Abstinenz: Zülpich meldet sich voller „Vorfreude“ zurück

Einzig zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Landesliga Mittelrhein hat der TuS Chlodwig Zülpich 1918 sein nächstes Fußball-Märchen vollbracht. Mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga endete eine knapp 40 Jahre andauernde Abstinenz. Rund drei Wochen vor dem Saisonstart blickt Aufstiegstrainer David Sasse auf die neue Aufgabe und zeigt sich angesichts des nahenden Auftaktspiels voller „Vorfreude“.
Am 29. Spieltag der vergangenen Landesliga-Spielzeit war es soweit: Durch einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg beim SV Eilendorf feierte der TuS Chlodwig Zülpich den besiegelten Mittelrheinliga-Aufstieg. Dass sich die Elf von Chefcoach David Sasse eine Woche später im Spitzenspiel gegen Konkurrent FC Hürth (4:1) gar die Krone aufsetzte, sei dann das „i-Tüpfelchen“ auf eine ereignisreiche Saison gewesen, wie der Erfolgscoach erklärt. So starten die Zülpicher nun als amtierender Landesliga-Meister und als einer von ingesamt vier Aufsteigern in die neue Mission Mittelrheinliga.
Nach dem Abstieg 1987 scheiterte der TuS Zülpich immer wieder knapp an der Rückkehr in die Mittelrheinliga, ehe um die Jahrtausendwende über zwei kurze Bezirksliga-Jahre der Abrutsch bis in die Kreisliga erfolgte. Davon erholte sich der Verein lange Zeit nicht, ehe 2017 zunächst der Aufstieg in die Bezirksliga und sieben Jahre darauf die Rückkehr in die Landesliga gelang. In knapp drei Wochen gastiert der TuS nun zum Saisonauftakt bei der SpVg Frechen 20 und darf nach 39 Jahren wieder Mittelrheinliga-Luft schnuppern. Doch trotz der großen Vorfreude auf die lang ersehnte Rückkehr hat keiner im Klub vergessen, wo man herkommt, wie Übungsleiter Sasse bewusst klarstellt:
„Ich freue mich natürlich auf die neue Aufgabe, nach fast 40 Jahren ist das schon historisch. Die Vorfreude auf den ersten Spieltag - insbesondere auf das erste Heimspiel - ist sehr groß. Aber wir sind natürlich der klare Außenseiter - das Elversberg der Liga. Wir stellen den wahrscheinlich kleinsten Etat der Liga. Und wenn du so lange weg warst, macht das auch einen Teil der Außenseiterrolle aus“, versichert der Aufstiegscoach. Mit der SpVg Frechen bekommt es der Liga-Neuling zum Saisonauftakt gleich mit einem gestandenen Mittelrheinligisten zu tun, der mit Patrick Friesdorf-Weber den torgefährlichsten Spieler der vergangenen Spielzeit in seinen Reihen weiß. Demnach geht Sasse gleich zum Start von einem „hochintensiven Spiel gegen eine stabile Mannschaft“ aus, bei dem seine Elf direkt auf den Prüfstand gestellt wird.
Hinsichtlich der Personallage der Zülpicher fällt eines schnell auf: Der Kern der Meistermannschaft konnte größtenteils zusammengehalten werden. Neben Kapitän Georg Salmon bleiben dem TuS auch seine torgefährlichsten Akteure der abgelaufenen Saison - Marvin Iskra (19 Tore) und Nico Berekoven (19 Vorlagen) - erhalten. Hinzu kommen die Verpflichtungen von Justus Kriese & Kevin Kochems (beide SC Germania Erftstadt-Lechen), Nazar Mykhaylenko (Bonner SC), Tobias Rick & Aaron Mertens (beide JSG Erft 01 Euskirchen), Yannick Frings & Luca Valentin Flatten (beide SV Kurdistan Düren) und Frederik Brück-Thies (Alemannia Aachen). Keiner der sieben Zugänge ist dabei älter als 23 Jahre, was keinerlei Zufall ist:
„Wir haben bewusst auf Talente aus der Region gesetzt, die sich bei uns weiterentwickeln und einfinden müssen. Dafür brauchen die Jungs Zeit, die sie hier bekommen. Ich erhoffe mir, dass sie Druck auf die etablierten Spieler im Kader ausüben und dann, wenn sie die Chance bekommen, sie auch nutzen“, ordnet Sasse die Neuverpflichtungen ein. Erstmals zum Einsatz kommen konnten die Zugänge in den ersten Testspielen der rund drei Wochen andauernden Vorbereitung: Während die Zülpicher die Duelle mit Landesligist Germania Eicherscheid (2:1), Bezirksligist FC Dynamo Erkelenz (4:0) auch das Spiel um Platz drei beim jährlichen BCO Sommercup gegen Ligakontrahent TuS Blau-Weiß Königsdorf im Elfmeterschießen für sich (5:4) entschieden, setzte es gegen Bezirkligist Horremer SV 1919 (2:3) und Rheinligist SG 2000 Mülheim-Kärlich (1:2) knappe Niederlagen.
Bis zum Pflichtspiel-Auftakt gegen Kreisligist TuS Mechernich 1897 im Mittelrheinpokal am 22. August sei aber ohnehin noch an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen, wie Sasse versichert: „Wir sind jetzt über drei Wochen im Training. Ab jetzt gilt es, insbesondere das Spiel mit Ball zu fokussieren. Bei der Pokalauslosung hatten wir Glück, dass, wenn du schon keinen ganz großen bekommst, ein kreisinternes Duell rumspringt. Mechernich ist eine Traditionsmannschaft, deshalb ist das schon ein besonderes Spiel, auf das wir uns freuen.“
Mit Blick auf die bevorstehende Mittelrheinliga-Spielzeit steht außer Frage, dass sich der TuS Chlodwig Zülpich als einer von vier Aufsteigern primär den Klassenerhalt zum Ziel setzen muss. Bei Konkurrenten wie Vorjahres-Vizemeister Siegburger SV 04, dem etatstarken SV Eintracht Hohkeppel oder weiteren Top-Teams wie dem SSV Merten und dem VfL Vichttal wird der Ligaverbleib schließlich schwer genug zu erreichen sein. Das sieht auch Sasse nicht anders, der jedoch um die Qualitäten seines Teams weiß:
„Unser Saisonziel ist natürlich der Klassenerhalt. Wir werden sehr viel lernen müssen, wahrscheinlich auch ein wenig Lehrgeld bezahlen und gehen mit Respekt und Demut in die Saison. Der Glaube an unsere eigenen Stärken und auch der Umgang mit Niederlagen werden entscheidend sein, denn harte Arbeit wird sich auszahlen. Da müssen wir uns von Spiel zu Spiel steigern und auch das Leiden ohne Ball akzeptieren“, resultiert der Übungsleiter und bilanziert: „Ich glaube daran, dass wir die Klasse halten können.“