Fast 40-Jahre Abstinenz: Zülpich meldet sich voller „Vorfreude“ zurück Mittelrheinliga: Der TuS Chlodwig Zülpich 1896 ist zurück in der Beletage des Amateurfußballs. Als Meister der Landesliga Mittelrhein, Staffel 2, feierten die Zülpicher zum Ende der abgelaufenen Spielzeit die lang ersehnte Rückkehr in die Mittelrheinliga und stehen nun vor einem neuen Abenteuer. von Tom Kunze · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

Zülpich-Coach David Sasse freut sich auf das Abenteuer Mittelrheinliga. – Foto: Michael Schneiders

Einzig zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Landesliga Mittelrhein hat der TuS Chlodwig Zülpich 1918 sein nächstes Fußball-Märchen vollbracht. Mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga endete eine knapp 40 Jahre andauernde Abstinenz. Rund drei Wochen vor dem Saisonstart blickt Aufstiegstrainer David Sasse auf die neue Aufgabe und zeigt sich angesichts des nahenden Auftaktspiels voller „Vorfreude“.

Am 29. Spieltag der vergangenen Landesliga-Spielzeit war es soweit: Durch einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg beim SV Eilendorf feierte der TuS Chlodwig Zülpich den besiegelten Mittelrheinliga-Aufstieg. Dass sich die Elf von Chefcoach David Sasse eine Woche später im Spitzenspiel gegen Konkurrent FC Hürth (4:1) gar die Krone aufsetzte, sei dann das „i-Tüpfelchen“ auf eine ereignisreiche Saison gewesen, wie der Erfolgscoach erklärt. So starten die Zülpicher nun als amtierender Landesliga-Meister und als einer von ingesamt vier Aufsteigern in die neue Mission Mittelrheinliga. Sasse: „Wir sind das Elversberg der Liga“ Nach dem Abstieg 1987 scheiterte der TuS Zülpich immer wieder knapp an der Rückkehr in die Mittelrheinliga, ehe um die Jahrtausendwende über zwei kurze Bezirksliga-Jahre der Abrutsch bis in die Kreisliga erfolgte. Davon erholte sich der Verein lange Zeit nicht, ehe 2017 zunächst der Aufstieg in die Bezirksliga und sieben Jahre darauf die Rückkehr in die Landesliga gelang. In knapp drei Wochen gastiert der TuS nun zum Saisonauftakt bei der SpVg Frechen 20 und darf nach 39 Jahren wieder Mittelrheinliga-Luft schnuppern. Doch trotz der großen Vorfreude auf die lang ersehnte Rückkehr hat keiner im Klub vergessen, wo man herkommt, wie Übungsleiter Sasse bewusst klarstellt:

„Ich freue mich natürlich auf die neue Aufgabe, nach fast 40 Jahren ist das schon historisch. Die Vorfreude auf den ersten Spieltag - insbesondere auf das erste Heimspiel - ist sehr groß. Aber wir sind natürlich der klare Außenseiter - das Elversberg der Liga. Wir stellen den wahrscheinlich kleinsten Etat der Liga. Und wenn du so lange weg warst, macht das auch einen Teil der Außenseiterrolle aus“, versichert der Aufstiegscoach. Mit der SpVg Frechen bekommt es der Liga-Neuling zum Saisonauftakt gleich mit einem gestandenen Mittelrheinligisten zu tun, der mit Patrick Friesdorf-Weber den torgefährlichsten Spieler der vergangenen Spielzeit in seinen Reihen weiß. Demnach geht Sasse gleich zum Start von einem „hochintensiven Spiel gegen eine stabile Mannschaft“ aus, bei dem seine Elf direkt auf den Prüfstand gestellt wird. Vielversprechende Talente ergänzen den Aufstiegskader Hinsichtlich der Personallage der Zülpicher fällt eines schnell auf: Der Kern der Meistermannschaft konnte größtenteils zusammengehalten werden. Neben Kapitän Georg Salmon bleiben dem TuS auch seine torgefährlichsten Akteure der abgelaufenen Saison - Marvin Iskra (19 Tore) und Nico Berekoven (19 Vorlagen) - erhalten. Hinzu kommen die Verpflichtungen von Justus Kriese & Kevin Kochems (beide SC Germania Erftstadt-Lechen), Nazar Mykhaylenko (Bonner SC), Tobias Rick & Aaron Mertens (beide JSG Erft 01 Euskirchen), Yannick Frings & Luca Valentin Flatten (beide SV Kurdistan Düren) und Frederik Brück-Thies (Alemannia Aachen). Keiner der sieben Zugänge ist dabei älter als 23 Jahre, was keinerlei Zufall ist: