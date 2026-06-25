Fast 40 Grad: BFV sagt Großteil der Spiele ab

– Foto: Frank Arlinghaus

Angesichts der prognostizierten Hitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und einer hohen UV-Belastung setzt der Berliner-Fußball-Verband einen Großteil der Spiele ab. Um welche Spiele geht es?

Wegen der für das Wochenende 27./28. Juni vorhergesagten Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius hat der Berliner Fußball-Verband (BFV) weitreichende Einschränkungen für den Spielbetrieb beschlossen. Abgesetzt werden sämtliche Spiele im Kinderfußball sowie alle Begegnungen im Freizeitbereich, die keine Bedeutung für Auf- oder Abstiegsentscheidungen haben.

Auch in anderen Alters- und Spielklassen werden Partien gestrichen, sofern sie keinen Einfluss mehr auf Meisterschaften, Aufstiege oder Abstiege haben.

Spiele mit sportlicher Relevanz für die endgültige Tabellenwertung sollen dagegen ausgetragen werden, allerdings mit verlegten Anstoßzeiten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden.

Davon betroffen sind insbesondere die Relegationsspiele im Jugendbereich sowie das Meisterschaftsfinale der D-Junioren. Im Ü-Bereich sollen die für Freitag, 26. Juni, und Montag, 29. Juni, angesetzten Begegnungen nach aktuellem Stand stattfinden. Für einzelne Partien am Wochenende werden noch Lösungen geprüft, um sie gegebenenfalls in die kühleren Morgenstunden zu verlegen.

Spielverlegungen können beantragt werden

Der BFV betont, dass Vereine unabhängig davon jederzeit wetterbedingte Spielverlegungen beantragen können. Verbindliche Informationen zu einzelnen Begegnungen werden über FUSSBALL.DE veröffentlicht.

Mit den Maßnahmen reagiert der Verband auf die außergewöhnliche Hitzelage und verweist auf die gesundheitlichen Risiken durch Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius. Spielerinnen, Spieler und Zuschauer werden aufgefordert, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und weitere Schutzmaßnahmen gegen die Hitze zu achten.

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