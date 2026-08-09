Fast 300 Fans sehen Sieg des TuS Medenbach über FC Naurod Ansonsten Tag der Auswärtssiege zum Auftakt der Kreisoberliga Wiesbaden, die gleich einen Spielausfall verzeichnet +++ SV Niedernhausen setzt sich bei Kastel 06 durch.rnrn von Martin Gebhard · Gestern, 21:40 Uhr · 0 Leser

Kevin Kierek (l.) unterlag mit der FVgg. Kastel 06 zum Kreisoberliga-Start dem Ex-Gruppenligisten SV Niedernhausen um Rico Polichronakis. – Foto: Frank Heinen

Wiesbaden. Gleich am ersten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Wiesbaden gab es den ersten Spielausfall. Der SV Hajduk sagte die Partie bei der Spvgg. Sonnenberg einen Tag vorher ab. „Am Samstagmittag kam die Spielabsage“, bestätigte Klassenleiter Lothar Schäfer, der von einer 3:0-Wertung für die Sonnenberger ausgeht. Aber man müsse noch das Urteil des Einzelrichters abwarten. „Hajduk wäre angeblich nur zu sechst und der Trainer auch noch nicht dagewesen“, sagte Sonnenbergs Trainer Alex Kopp, dessen Team fast komplett hätte auflaufen können. „Wir hätten gerne gespielt. Aber das einzig Positive war“, flachste der Coach, „dass wir nicht bei 35 Grad spielen mussten. Denn bei uns ist es gefühlt nochmal zehn Grad wärmer.“ Für einen Überraschungssieg gegen den FC Naurod, der weit oben erwartet wird, sorgte der TuS Medenbach im Ländchesderby vor fast 300 Fans. Ebenso Aufsteiger SC Meso-Nassau, der beim SV Frauenstein die Punkte mitnahm. Auch Absteiger SV Niedernhausen freute sich bei der FVgg. Kastel 06 über einen Dreier. Heimniederlagen mussten auch der FSV Schierstein 08 gegen den favorisierten FV Delkenheim und der SC Gräselberg überraschend gegen die Spvgg. Igstadt einstecken.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. FSV Schierstein 08 – FV Delkenheim 0:4 (0:0) „Seid stolz auf euch“, rief der neue FSV-Trainer Eric Eggert seinen Jungs nach dem Match im Mannschaftskreis lautstark zu. „Bei diesem Wetter (35 Grad, Anm. d. Red.) gegen diesen Gegner so als Mannschaft aufzutreten“, lobte der Coach trotz der deutlichen Niederlage. In der Tat: In der ersten Halbzeit ließen die Seinen vor rund 120 Fans am Schelmengraben nichts anbrennen, hatten dabei auch das Glück des Tüchtigen, dass der klar überlegene Gegner seine Chancen nicht nutzen konnte. Doch nach Wiederbeginn ebnete Tom Nguyen mit seinem satten Schuss zum 0:1 den Weg zum Dreier. Der Torschütze bereitete auch das 0:2 durch Marvin Funk vor. Mit einem Eigentor und einem weiteren Treffer von Ilias Amallah, der sich energisch durchgetankt hatte, schraubten die Gäste das Ergebnis in die Höhe. „Wir haben Geduld bewiesen und freuen uns über einen klaren Zu-Null-Sieg“, strahlte Gäste-Trainer Karim El Bakkaoui, der bei Delkenheim ebenfalls neu an der Seitenlinie stand.

SC Gräselberg – Spvgg. Igstadt 0:2 (0:1) SCG-Trainer Nima Khanbareh und sein neuer Armin Sabanovic, der in der Schlussphase noch mitwirkte, waren bedient. „Kein Zweikampfverhalten, keinen Fokus und die Rote Karte war auf keinen Fall das, was wir wollten“, sagte Sabanovic zum Platzverweis von Skander Ullah (77. Minute), bevor Amin Azarkan mit dem 0:2 die Niederlage endgültig besiegelte. Früh hatte Felix Jilke nach einem Eckstoß fürs 0:1 gesorgt. „Ich bin enttäuscht und sprachlos, wie wir zu Hause aufgetreten sind“, klagte Khanbareh, der gleich sechs Jugendspieler eingesetzt hatte. Immerhin: „Wir hatten mit unseren A-Jugendlichen viel Spaß in der Vorbereitung“, sieht SC-Vorsitzende Tanja Kethers auch einen Lichtblick. „Ich bin zufrieden mit den Jungs“, sagte der neue Gäste-Trainer Dennis Groth nach einem „Kampfspiel auf staubigem Platz“. FVgg. Kastel 06 – SV Niedernhausen 1:2 (1:2) „Wir waren die klar bessere Mannschaft, hatten 70 bis 80 Prozent Ballsbesitz“, befand der neue 06-Coach Stephan Lampert. Nach individuellen Fehlern seien die Tore durch Justin Reil und Almedin Hodzic gefallen, ehe Paul Kammerer per Lupfer den Anschlusstreffer besorgte. In der Schlussphase sah der 06er Timon Stettler nach taktischem Foul die Ampelkarte. „Wenn wir das 2:2 gemacht hätten, hätten wir gewonnen“, war sich Lampert sicher.