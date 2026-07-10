Fast 30 Spieler beim Auftakt Yannic Panzer übernimmt die „Zwote“ der SG Frieda/Schwebda/Aue von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Frieda/Schwebda/Aue

Die SG Frieda/Schwebda/Aue hat die Verantwortung für ihre zweite Mannschaft neu geregelt. Yannic Panzer übernimmt zur kommenden Spielzeit als Spielertrainer und tritt damit die Nachfolge von Marcel Thiel an, der die Geschicke der „Zwoten“ bislang geleitet hatte.

An der Spitze der ersten Mannschaft gibt es dagegen Kontinuität: Marcel Müller bleibt für das Team verantwortlich. Die neu formierte sportliche Leitung hat ihre Arbeit bereits aufgenommen – mit einer bemerkenswerten Resonanz. Beim jüngsten Mannschaftstraining standen nach Vereinsangaben fast 30 Spieler auf dem Platz. Hohe Beteiligung zum Vorbereitungsstart Die SG führt die große Trainingsbeteiligung unter anderem auf eine intensive Kommunikation im Vorfeld zurück. Seit dem Auftakt stimmen sich die Verantwortlichen eng über taktische Vorstellungen und die Verteilung der Spieler auf beide Mannschaften ab. Panzer soll dabei neue Ideen einbringen und zugleich selbst auf dem Platz vorangehen.

Aufbauen kann der neue Spielertrainer auf der Arbeit seines Vorgängers. Der Verein hebt insbesondere die Disziplin hervor, die Thiel der Mannschaft in der vergangenen Saison vermittelt habe, und bedankt sich für dessen Einsatz. Die Übergabe der sportlichen Verantwortung soll durch einen offenen und fairen Austausch begleitet werden. Spielfähigkeit steht zunächst im Vordergrund Mit konkreten Tabellenzielen hält sich die SG FSA vorerst zurück. Im Mittelpunkt steht zunächst die Aufgabe, Woche für Woche zwei spielfähige Mannschaften aufstellen zu können. Gerade während der bevorstehenden Ferien- und Urlaubszeit dürfte die Breite des Kaders erstmals auf die Probe gestellt werden.