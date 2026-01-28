Fast 20 Jahre am Ball „Drei Fragen an ...“: Sabrina Bellmann von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Sabrina Bellmann. – Foto: Mira Drechsel

Die 26-jährige Sabrina Bellmann ist schon sehr früh dem Fußball verfallen. Für die Mittelfeldspielerin gab es bislang nur den TSV Apensen. Hier hat sie für die nächsten Jahre ein großes Ziel.

Du spielst schon sehr lange Fußball. Wann hast du angefangen? Bist du außer für den TSV Apensen auch schon für einen anderen Verein aufgelaufen? Ich habe mit sechs Jahren bei den Jungs in Apensen angefangen, habe dort circa ein Jahr gespielt und bin dann in die Mädchenmannschaft gewechselt. Ich spiele also seit knapp 20 Jahren Fußball und schon seit klein auf immer beim TSV.

Aktuell spielst du in der zweiten Mannschaft. Das war vor einigen Jahren noch anders, als du in der ersten Bezirksliga gespielt hast. Warum der Wechsel? Ich habe bereits in der letzten Saison, in der ich für die 1. Damen gespielt habe, auch bei der 2. Damen bei einigen Spielen ausgeholfen. Sowohl in der 1. als auch in der 2. Damen fühle ich mich richtig wohl. Meine Entscheidung für den Wechsel ergab sich, weil ich gemerkt habe, dass ich leistungstechnisch mit einem großen Teil der Mannschaft nicht mehr mithalten konnte. Dadurch habe ich in der letzten Saison nicht mehr viel Einsatzzeit bekommen und mich für einen Wechsel in die 2. Damen entschieden.