Fassungslosigkeit nach dem Abpfiff: Herber Rückschlag für FC Pipinsried im Aufstiegsrennen

Das ist ein herber Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in der Bayernliga: Der FC Pipinsried hat bei der SpVgg Unterhaching II mit 0:1 verloren.

Eine böse Pleite musste der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried am Samstag im Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching II einstecken. Die Youngster aus Haching gewannen gleichermaßen überraschend wie verdient mit 1:0, während der Gast eine enttäuschende Vorstellung gab. Für Pipinsried bedeutet die Niederlage beim Tabellen-14. einen herben Dämpfer mit Blick auf die Tabellenspitze.

Zehn gute Minuten zu Beginn – danach war es vorbei mit der Herrlichkeit im Pipinsrieder Spiel. Nico Karger setzte das Spielgerät in dieser Anfangsphase gleich zwei Mal über den Kasten, dann verballerte Valdrin Konjuhi. Gegen die zunächst mächtig schwimmenden Hachinger setzte Pipinsried allerdings nicht nach, der FCP überließ aus unerfindlichen Gründen der sich langsam freischwimmenden Nachwuchsmannschaft die Zügel.

Und die Hachinger galoppierten entsprechend los. Der Ball lief gut durch die Reihen des Teams von SpVgg-Coach Marc Endres, während die Pipinsrieder Akteure augenscheinlich Spaß an der Spielweise der Youngster hatten – sie ließen sie gewähren. Als „Belohnung“ dann das 1:0 für den Gastgeber. Einmal mehr liefen die Pipinsrieder nur neben ihren Gegenspielern her, von Zweikampfführung konnte keine Rede sein, eher von Begleitschutz.

Die Führung der Gastgeber war eine Doublette des Gegentors vom vergangenen Wochenende im Match gegen Sonthofen. Wieder gab es einen Pass durch die Mitte des Pipinsrieder Defensivverbundes, wieder klaffte eine große Lücke in der zentralen Abwehrposition des FCP, und wieder nutzte es der Gegner aus. In der 18. Minute setzte Dominique Girtler das Spielgerät beinahe unbedrängt in die Maschen.

Mit Lobenhofer und Räuber fehlten zwei zentrale Figuren

Die vielen mitgereisten Fans aus Pipinsried hofften, dass ihre Mannschaft nun aufwachen würde. Doch Pustekuchen, der Gastgeber behielt die Oberhand. Die Enttäuschung der Pipinsrieder Zuschauer war groß im weiten Rund des Kunstrasenplatzes in Neuried, wo die Partie ausgetrage wurde.

Nach der Pause, Tim Greifenegger kam für Pablo Rodriguez Benitez, agierte der FCP zunächst druckvoller. Doch irgendwie hatte man den Eindruck, dass die Offensive der Pipinsrieder kein Zielwasser bei bestem Fußballwetter zu sich genommen hatte. FCP-Offensivspieler Michael Bachhuber hatte die ein oder andere Chance, aber auch die Gastgeber blieben durch Konter immer gefährlich.

Es machte sich im Spiel des FCP bemerkbar, dass mit Benedikt Lobenhofer (Examen) und Wiggerl Räuber (beruflich verhindert) zwei zentrale Figuren fehlten. Allerdings kann dies keine Entschuldigung für diesen uninspirierten Auftritt sein. Lediglich nach der Pause kam mit der Einwechselung von Tim Greifenegger etwas Zug ins Spiel, aber insgesamt war es deutlich zu wenig. Nach dem Abpfiff herrschte die totale Fassungslosigkeit im Lager des FC Pipinsried ob der eigenen Leistung, erklären konnte diese niemand.