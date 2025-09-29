Fassungslosigkeit nach 1:3 gegen Maur

Ausgerechnet diese Niederlage gegen den Liganeuling Maur, nach 4 Spieltagen mit einem Punkt gestartet, entspricht grösstenteils den Begegnungen der letzten Jahre gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller, da Volketswil nach anfänglichen zielstrebigen Aktionen und dem Führungstreffer zum 1:0 in der 4. Minute unverständlich 3 Gänge zurückschaltete und so den Gegner wieder ins Spiel brachte.

Auch gegen vermeintlich schwächere Mannschaften bedarf es einer 100% Einstellung, um auch solche Gegner zu besiegen, der Verlust dieser 3 Punkte wiegt schwer.

Die 10-minütige Anfangsphase zeigte die wahre Spielstärke Volketswils mit dem Führungstreffer zum 1:0 in der 4. Spielminute und mit weiteren Chancen, die Führung auszubauen.

Danach das alte Lied, wenig Spielfreude und Einsatzwillen halfen den Gästen ins Spiel zurück zu finden. Maur präsentierte sich als diszipliniertes und laufstarkes Team ihren spielerischen Möglichkeiten entsprechend.

Als krasser Aussenseiter in dieses Spiel gestartet, nahmen sie die Volketswiler Gastgeschenke dankend an und erzielten noch kurz vor der Halbzeitpause in der 42. Minute den 1:1-Ausgleich.

Wenigstens für 20 Minuten in der 2. Hälfte übernahm Volketswil nach einigen Spielerwechseln zur Pause die Spieloberheit, spielentscheidend gestaltete sich die 60. Minute als nach einer Topchance der Volketswiler zum neuerlichen Führungstreffer im Gegenstoss Maur den Treffer zum 1:2 in der 60.Minute erzielte.

Wenn es nicht nach Plan läuft und man in Rückstand gerät wird es umso schwieriger, den Hebel wieder in die nötige Richtung umzustellen.

Das 1:3 in der 70. Minute war letztendlich der Todesstoss für eine unbefriedigende Volketswiler Vorstellung.

Volketswil verfügt über einen spielstarken 30 Mann Kader, d.h. auch Ausfälle von Leistungsträgern wie in diesem Spiel von Luca Pergolis und Angliker können durch vorhandene Alternativen problemlos gelöst werden, wie die Vergangenheit schon gezeigt hat und sollte nicht als Ausrede für diese Leistung gelten.

Termine

6. Meisterschaftsrunde - Sportanlage Stäfa, Aberenstrasse 50

FC STÄFA 1895/2 - FC VOLKETSWIL 1 - Spielbeginn 12.30 Uhr

