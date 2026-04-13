"Fassungslos": Türkiyemspor Essen sieht Rufschädigung durch 'RANSport'

Türkiyemspor wurde unverschuldet in den Schiedsrichter-Streik des Kreises Wuppertal-Niederberg involviert. – Foto: Markus Becker

Der Schiedsrichterausschuss des Kreises Wuppertal-Niederberg sprach im Zuge jüngster Ereignisse von einer "neuen Stufe der Gewalt" mit der sich die dort ansässigen Unparteiischen konfrontiert sahen. Als Reaktion streikten alle Schiedsrichter am vergangenen Wochenende - eine aufreibende Geschichte, die deutschlandweit von diversen Medien aufgegriffen wurde.

So auch auf dem Instagram-Kanal von RANSport. Neben einer kurzen Zusammenfassung der Sachlage zeigte der Beitrag aber auch ein Bild von Burak Bayram, Kapitän des SC Türkiyemspor Essen, in Gespräch mit dem Schiedsrichter Christian Bock. Das Problem: Die Aufnahme fand im Zuge des Spitzenspiels mit AL-ARZ Libanon vor gut zwei Wochen statt. Ein Bezug zum kürzlichen Streik in Wuppertal-Niederberg existiert nicht, auch wenn dies mit dem Beitrag stark suggeriert wird.

Verein behält sich rechtliche Schritte vor

"Ich war erschrocken. Mir haben das voll viele Leute zugeschickt. Viele sprechen mich drauf an und fragen, ob ich den Schiedsrichter geschlagen habe, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe", schilderte Bayram gegenüber der WAZ. Der Post ist inzwischen zwar gelöscht, erhielt bis dahin aber schon eine fünfstellige Zahl an Likes. Alleine der Instagram-Seite des Mediums folgen über 530.000 User. "Ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Sie regen mich auf. Das ist eine Frechheit. Ich möchte mit dem Vorstand des Klubs zum Rechtsanwalt gehen. Ich bin schockiert, dass so eine große Seite wie RANsport so etwas postet. Das ist schon krass."