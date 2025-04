»Fassungslos!« Grafen-Coach hadert mit dem Schiri - Teisbach rückt auf

"Bei solchen Entscheidungen ist man fassungslos", grantelt ein konsternierter Alexander Auhagen, Coach des SV Neufraunhofen, nach dem 1:1 seiner Mannschaft im Bezirksliga-Spiel gegen Türk Gücü Straubing. Grund dafür ist nicht die Leistung seiner Elf, sondern die des Unparteiischen Peter Reitmaier - zumindest, wenn es nach der Einschätzung des 39-jährigen Grafen-Trainers geht: "Eigentlich möchte ich nie etwas über den Schiedsrichter sagen, aber wenn man sich den Spiel- und vor allem den Kartenverlauf anschaut..."

Was war passiert? "Erstens hat er einen Elfmeter gegeben, der keiner war - und zweitens hat er den falschen Spieler vom Platz gestellt", fasst Auhagen das Geschehene aus seiner Sicht zusammen. Der SVN bleibt nach diesem Remis zwar weiterhin an der Tabellenspitze, hat jetzt aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den FC Teisbach, der sich heute klar gegen den Landkreiskonkurrenten FSV Landau mit 6:0 durchsetzen - und sich offenbar gut von der vorausgegangenen 1:5-Schlappe gegen Ergolding erholen konnte. Oliver Gabel krönte sich dabei mit seinen vier Treffern zum "Man of the Match".

Erwähnenswert: Aufsteiger Türk Gücü Straubing bleibt auch im achten Bezirksliga-Spiel in Folge ungeschlagen - und heuer noch ohne Niederlage. Die Landauer hingegen können auch im fünften Spiel in Folge keinen Dreier holen - und "festigen" ihren Relegationsplatz 14.

Der Drittplatzierte Schierling hatte in Aiglsbach so seine Mühen, obsiegte am Ende jedoch mit 3:1 durch zwei Treitinger-Tore und einen Treffer von Zormeier. Seit vier Begegnungen ist das Team von Dominik Salzberger in Folge nun ungeschlagen. Aiglsbach rutscht in der Tabelle einen Platz nach unten auf Rang zehn.

Langquaid, das zuletzt mit 1:6 gegen Aiglsbach unterging, ergatterte in Straubing einen 2:1-Auswärtserfolg und brachte dem VfB somit in diesem Jahr die erste Niederlage überhaupt bei. Ergolding konnte einen erwartungsgemäßen 2:1-Heimdreier gegen Walkertshofen einstreichen und bleibt im dritten Spiel in Serie ungeschlagen. Die Brandl-Elf hat in diesem Jahr wiederum immer noch nichts Zählbares fürs Punktekonto getan...

Pfarrkirchen darf sich über einen 2:1-Erfolg gegen den FC-DJK Simbach freuen, wohingegen der ASCK Simbach klar mit 1:4 zuhause gegen Kelheim (bei einem lupenreinen Hattrick von Goal-Getter Nico Pollmann) unterlag. Im absoluten Kellerduell an diesem Spieltag zwischen dem FC Ergoldsbach und Eintracht Landshut gab es keinen Sieger - Endstand: 1:1.