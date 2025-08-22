Faserriss? KFC muss vor Sonsbeck-Spiel auf Zugang Tolba verzichten

Zur traditionell besonders unangenehmen Auswärtsfahrt beim SV Sonsbeck wird der KFC Uerdingen in jedem Fall auf Adam Tolba verzichten müssen. Der Zugang hatte sich im Training unter der Woche verletzt, eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. Zusammen mit Ephraim Kalonji sollte Tolba, der schon in der Regionalliga-Mannschaft der Uerdinger stand, eigentlich behutsam an die Mannschaft herangeführt werden.

"Adam Tolba hat sich am Mittwoch verletzt. Er ist am Montag beim MRT. Wahrscheinlich ist es ein Faserriss, vielleicht sogar schlimmer. Aber da ist alles erstmal Spekulation, er fällt erst einmal für drei bis vier Wochen aus – vielleicht sogar plus X", schildert KFC-Trainer Julian Stöhr im Zuge der Pressekonferenz vor dem zweiten Saisonspiel.

Eigentlich war Tolba mittelfristig sogar ein Kandidat für die Stammformation, doch etwaige Pläne müssen nun also hinten angestellt werden. Weitere personelle Wermutstropfen sind nicht zu verzeichnen. Wie geplant wird Jonas Holzum im Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub den Platz zwischen den Pfosten von Rafal Hester übernehmen.

Entsprechend sieht Stöhr sein Team gut vorbereitet vor dem zweiten Saisonspiel: "Die Trainingswoche war gut und intensiv. Gerade am Mittwoch haben wir noch einmal am Thema Handlungsschnelligkeit gefeilt. Auch Standards werden wieder wichtig sein, darauf lege ich sowieso immer einen Fokus. Die Jungs wissen, was in Sonsbeck auf sie wartet."

Bewährungsprobe in Sonsbeck

Im Schmuckkästchen des Willy-Lemkens-Sportpark hängen die Trauben nämlich üblicherweise recht hoch. Auf dem kleinen Naturrasen sammelte der SVS alleine in der Vorsaison doppelt so viele Punkte wie in Auswärtspartien. Stöhr selbst mühte sich auf der Trainerbank ETB Schwarz-Weiß Essen in der vergangenen Spielzeit dort zu einem 3:2-Sieg, weiß aber natürlich um die besondere Würze der Auswärtsfahrt: "Ich vergleiche es mit der Spielvereinigung Vreden aus der Oberliga Westfalen. Das ist auch ein unangenehmer Verein, so ein bisschen ländlich gelegen", schildert der 34-Jährige. "Die Jungs haben gesagt, wie schwierig es ist, dort etwas zu holen. Dennoch sollte unsere Qualität ausreichen, wenn wir den Kampf, den der Gegner an den Tag legt, annehmen."

Vom Personal des Gegners betont er dabei besonders die individuelle Qualität der Angreifer Klaus Keisers und Niklas Binn, erwartet grundsätzlich auch ein anderes Spiel als zur Saisoneröffnung: "Ich glaube, dass Sonsbeck zu Hause kämpferisch mehr bietet als Baumberg, wo der Schwerpunkt auf dem Fußballerischen liegt."

Von Woche zu Woche wird sich allmählich auch ablesen, inwiefern der radikale Umbruch des KFC auch von sportlichem Erfolg gesegnet ist. Die Auswärtsfahrt in Sonsbeck ist dafür doch ein ordentlicher Prüfstein.