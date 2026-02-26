Faruk Kremic ist noch optimistisch

Faruk Kremic, Trainer bei der SG Lebach-Landsweiler – Foto: Simon Grohs

Faruk Kremic, der Trainer der SG Lebach/Landsweiler, gibt sich wie gewohnt optimistisch und will die Flinte in Sachen Aufstieg bzw. Relegation trotz sieben Punkten Rückstand nicht ins Korn werfen. "Es sind noch viele Spiele und die vorderen Teams werden sich gegenseitig Punkte wegnehmen, so schon am ersten Spieltag. Das bedeutet aber auch, dass wir in Kirrberg bei einem starken Aufsteiger direkt da sein müssen, weil es sonst immer schwerer wird". Mit Manuel Stoffel vom SV Wustweiler gibt es einen Neuen, die anderen beiden Zugänge Erik Valtchev und Anton Gretz, die beide vom Ligakonkurrenten VfB Theley kamen, sind eher für die Zweite vorgesehen. Da es keine Abgänge gab, dürfte das Team eingespielt sein. Kremic hofft, dass Thomas Fajferek nach einer Verletzung zu alter Form zurück findet, auch Jakob Graus gehört wieder zum Verbandsliga-Kader.

Bei Ex-Regionalligist VfB Theley gab es zahlreiche Änderungen im Kader, bei 16 Punkten Rückstand auf Rang Drei und zehn Zählern Vorsprung auf Rang 14, dem derzeit ersten Abstiegsrang, könnten diese Änderungen schon perspektivisch auf die kommende Verbandsliga-Spielzeit ausgerichtet sein. Erik Valtchev und Anton Gretz gingen zum Ligakonkurrenten SG Lebach/Landsweiler, sollen dort aber für die Zweite vorgesehen sein. Ramadan Dangallaj hat noch keinen neuen Verein, Damian Lorenz gab schon im Herbst seinen vorzeitigen Wechsel zur SG Steinberg-Deckenhardt-Walhausen bekannt. Einziger Neuer im Schaumberg-Stadion ist Luca Jäckel vom Nachbarn SV Rot-Weiß Hasborn aus der Schröder-Saarlandliga. Im letzten Testspiel gab es eine 2:2 beim Südwest-Verbandsligisten 1. FC Reimsbach.