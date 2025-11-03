– Foto: NS Sparta 09 Nordhorn

Faruk Karakus ist Spartaner des Jahres 2025!

Nordhorn - Tosender Applaus, große Emotionen und eine rauschende Party bis tief in die Nacht! Beim traditionellen Winterfest im Hotel Bonke wurde am Samstag gefeiert, gelacht und ein ganz besonderer Mann geehrt: Faruk Karakus ist der Spartaner des Jahres 2025! Moderator Olli Voet begrüßte die Gäste, bevor der 1. Vorsitzende Toni Willenborg und sein Stellvertreter Daniel Sandfort die Ehrungen übernahmen.

Zuerst wurden die Ü32 II für ihren Aufstieg in die Staffel B und die Ü32 I gefeiert, die ihren Meistertitel in Staffel A souverän verteidigte und bei der Niedersachsenmeisterschaft Platz 5 erreichte. Doch der Gänsehautmoment des Abends folgte danach! Als Faruk Karakus aufgerufen wurde, gab es stehende Ovationen. Der Publikumsliebling begann einst selbst als Kicker im Verein, heute ist er vor allem als Schiedsrichter-Legende in der ganzen Grafschaft bekannt. Über 1.000 Spiele hat er bereits gepfiffen und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht!

Neben dem Pfeifen engagiert sich Faruk seit Jahren als Schiedsrichter-Obmann im Verein und kümmert sich liebevoll um den Nachwuchs an der Pfeife. Seit diesem Sommer trainiert er außerdem die A-Jugend. Ein echtes Vereins-Urgestein mit Herz und Leidenschaft! „Die Wahl ist mehr als verdient!“, so Vorsitzender Willenborg. Nach den emotionalen Momenten wurde ausgelassen gefeiert: DJ Julos brachte den Saal zum Beben, die Tanzfläche blieb bis tief in die Nacht voll. Eines steht fest: Dieses Winterfest wird keiner so schnell vergessen! Und alle freuen sich schon jetzt auf 2026.