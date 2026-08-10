Farnstädt stürmt an die Spitze, Thalheim feiert Last-Minute-Erfolg

– Foto: Andreas Krause

Der SV Blau-Weiß Farnstädt stürmt an die Spitze, die SG Rot-Weiß Thalheim jubelt in letzter Sekunde, das Derby in Elster endet ohne Sieger - das war der erste Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd. Der Blick auf alle Begegnungen.

Der SV Blau-Weiß Farnstädt ist am ersten Spieltag an die Spitze der LOTTO-Landesliga Süd gestürmt. Die Mannschaft von Mario Beyer startete beim Aufsteiger MSV Eisleben mit einem klaren 5:1-Erfolg. Mit Tim Rosenbusch (17.), Tim Bergmann (20.), Marcus Raspe (32.), Martin Keilhaupt (50.) und Leon Connor Ernst (89.) trafen dabei fünf verschiedene Spieler für die Blau-Weißen. Eine schwere Verletzung von MSV-Torjäger Jannik Twardy trübte die Stimmung bei den Hausherren zusätzlich.

Der Neustart nach dem bitteren Verbandsliga-Abstieg ist geglückt: Mit einem Last-Minute-Erfolg bei der SG Blau-Weiß Brachstedt hat sich die SG Rot-Weiß Thalheim am Freitagabend in der Landesliga zurückgemeldet. Paul Zimmermann erzielte dabei den Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem Freistoß. Samstag

Julius Schock (10.) und Robert Uhlmann (60.) haben dem FSV Bennstedt einen erfolgreichen Auftakt beschert. Mit 2:0 setzten sich die Bennstedter am Sonnabend zu Gast beim TSV Leuna durch. In der vergangenen Saison gingen noch beide Duell mit dem TSV jeweils 0:1 verloren.

Krzysztof Jacek Kaczmarek hat den SV Edelweiß Arnstedt am Sonnabend jubeln lassen. Mit einem verwandelten Elfmeter in der fünften Minute erzielte der 37-Jährige im Gastspiel beim 1. FC Zeitz den einzigen Treffer der Partie.

Früh zurückgelegen, zwischenzeitlich mit 3:1 geführt, am Ende dann doch noch einmal gezittert: Der FC Grün-Weiß Piesteritz ist am Sonnabend mit einem 3:2-Heimerfolg über Turbine Halle in die neue Serie gestartet.

Der SV Rot-Weiß Kemberg hat seinen Saisonauftakt gegen den SC Naumburg gedreht. Nach Führung der Gäste durch Moritz-Niklas Prater (45.) sorgten Pitt Schultz (53.) und Maurice Witzel (87.) noch für den 2:1-Heimerfolg - trotz eines Platzverweises gegen den Kemberger Lennox Witzel (58.). Sonntag

Der SSC Weißenfels II hat eine erfolgreiche Landesliga-Rückkehr gefeiert. Mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst behielt der Aufsteiger am Sonntag die drei Punkte daheim. Luca Säuberlich war mit seinem Doppelpack der Wegbereiter bei den Hausherren.